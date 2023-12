Cos’è il one pedal driving? Ecco come funziona

Il mondo della guida ha visto nel corso dei secoli svariate tecniche adottate sia per la guida sportiva che per quella stradale che poi sono diventate una costante e che quindi vengono utilizzate da tutti. Una delle più recenti è legata alle auto elettriche e si chiama One Pedal Driving in questo articolo vediamo cosa è e come funziona.

LEGGI ANCHE: Chi può guidare un’auto aziendale? Facciamo chiarezza

One Pedal Driving: cos’è questa tecnica

La tecnica del One Pedal Driving è adottata in particolar modo sulle auto elettriche di ultima generazione in quanto permetterebbe di renderla più facile avendo meno preoccupazioni legati a questa attività.

Di norma già la guida dell’auto elettrica è più semplice in quanto l’assenza del pedale della frizione fa sì che il conducente debba pensare solo ad accelerare e frenare in caso di necessità dato che non avendo un cambio non vi è alcun bisogno di cambiare rapporto.

One pedal driving come suggerisce la parola è la guida con un solo pedale. Facile intuire quale, proseguendo nell’articolo vediamo come funziona.

LEGGI ANCHE: L’assicurazione per il monopattino elettrico potrebbe rimanere facoltativa

One Pedal Driving: come funziona?

Il funzionamento del “One Pedal Driving” consiste nel togliere il piede dall’acceleratore facendo entrare la frenata rigenerativa propria del motore elettrico. Quando poi bisogna riprendere la marcia basta schiacciare nuovamente il pedale dell’acceleratore e l’auto rincomincia a muoversi.

Il concetto di è simile a quello del freno motore sulle auto a combustione, quando scalando un rapporto, il motore fa rallentare vistosamente la macchina, senza comportare l’uso del freno.

Sulle auto elettriche la sensazione è molto più brusca perché quando entra la frenata rigenerativa l’auto tende a bloccarsi.

Per avere un effetto significativo e non causare danni all’auto bisogna essere davvero molto delicati nel rilascio dell’acceleratore. Per questo motivo è utile molta pratica prima di applicarla e non sempre si otterrà l’effetto desiderato.