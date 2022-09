Opel Corsa 40 in serie limitata: appena lanciata, già in vendita online

Opel dà il via ai festeggiamenti con la sua Corsa 40, in occasione del suo 40° anniversario, la star del catalogo attuale visto che la maggior parte degli altri modelli sono relativamente nuovi. La “Corsa 40” è già in catalogo, ma c’è un colpo di scena per il lancio: solo 1982 unità della Corsa 40 saranno prodotte per tutta l’Europa.

Questo significa che dovrete correre al cancello per avere la possibilità di firmare un modulo d’ordine, soprattutto perché l’acquisto è esclusivamente online!

E poi, una piccola particolarità importante: poiché acquistate la vostra Corsa 40 sul sito ufficiale, avrete diritto a uno sconto. Il prezzo è di 25.300 euro per la versione a benzina da 130 CV e di 35.100 euro per la versione 100% elettrica, rispetto ai prezzi ufficiali di catalogo di 27.300 e 37.600 euro.

In altre parole, Opel vi offre lo sconto che avreste comunque negoziato in concessionaria. Ma taglia anche ogni possibilità di fare meglio in termini di negoziazione.

Una Opel Corsa 40 ben equipaggiata

La serie limitata è piuttosto costosa, poiché il modello 1.2 130 CV a benzina con cambio automatico rappresenta un costo aggiuntivo di 1350 € rispetto alla GS Line con motore equivalente. Lo stesso vale per la versione elettrica, più costosa a causa della serie speciale numerata.

Ma l’elenco delle attrezzature è piuttosto generoso:

Fari a LED

Android Auto/Apple CarPlay

Sedili anteriori riscaldati e volante in pelle

Vetri e finestrini posteriori oscurati

Pedali in alluminio

Vernice rossa bicolore e tetto nero

Telaio sportivo

Pacchetto visibilità (specchio interno fotocromatico, sensori pioggia e luce)

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

(Specifico per Corsa-e) :

Avviamento senza chiave

Navigazione Tom Tom Europa

Modulo Opel Connect

Caricatore di bordo trifase kW

Modalità cavo di ricarica 2 – 3,7 kW Green Up

La serie “40” è caratterizzata da uno speciale colore Rosso Rekord, che ricorda le Opel di un tempo. La tappezzeria è rifinita con un tessuto tartan, che è presente anche su un paio di calzini che accompagnano l’acquisto della city car tedesca. È bello avere calzini in tinta con l’auto…

