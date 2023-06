Una nuova Crossland di Opel arriverà molto presto. Opel venderà solo auto elettriche in Europa a partire dal 2028. È un calendario ambizioso per un marchio generalista. E nel 2024 Opel raggiungerà un’importante pietra miliare nella trasformazione della sua gamma: tutti i suoi modelli avranno una versione 100% elettrica.

Attualmente è così per Corsa e Mokka, oltre che per le vetture familiari Combo Life e Zafira Life. Quest’anno Opel lancerà una versione elettrica dell’Astra, prima come berlina e poi come station wagon.

Opel lancerà una Crossland elettrica nel 2024: tutto ciò che sappiamo

Qualche settimana fa, Opel ha anche annunciato che nel 2024 presenterà una nuova generazione della Grandland, compresa una versione elettrica. E per completare questo programma e la sua gamma, l’azienda tedesca ha appena annunciato che nel 2024 lancerà anche una nuova Crossland connessa. Ciò significa che tutte le Opel saranno disponibili in versione elettrica.

Come il modello attuale, questa seconda Crossland sarà una cugina tecnica della Citroen C3 Aircross, che sarà anch’essa rinnovata il prossimo anno. Abbiamo già visto con i prototipi della casa francese che i modelli cresceranno. Per Opel, questo porterà chiarezza nella gamma.

Infatti, quando è stata sostituita, la Mokka è diventata più piccola del suo predecessore. Le sue dimensioni si sono quindi avvicinate a quelle della Crossland, che doveva essere il piccolo SUV di Opel. La nuova Crossland sarà ora posizionata sopra la Mokka, colmando meglio il divario tra Mokka e Grandland.

Opel non ha fornito ulteriori informazioni su questa Crossland elettrica, in particolare sulla gamma prevista. A questo proposito, la Mokka riceverà una batteria più grande che le permetterà di raggiungere un’autonomia di 400 km.

