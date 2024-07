Esistono svariati rimedi sia specifici che non per pulire efficacemente i sedili dell’auto rovinati da macchie e da segni indesiderati. Uno dei più comuni ed efficaci prevede l’utilizzo del bicarbonato di sodio. In questo articolo vediamo come utilizzarlo per pulire i sedili.

LEGGI ANCHE: BYD Seal – prezzo, interni ed autonomia

Come pulire i sedili dell’auto con il bicarbonato

Pulire i sedili dell’auto utilizzando il bicarbonato è un procedimento semplice che richiede l’utilizzo di pochi ingredienti che di seguito riepiloghiamo:

Bicarbonato (2 cucchiai)

sapone di Marsiglia per smacchiare

acqua tiepida

spazzola in setole morbide

panni in microfibra

aspirapolvere

Il primo passo prevede l’utilizzo dell’aspirapolvere per rimuovere residui di polvere, briciole o altro dai sedili così da avere una superficie pulita. Fare attenzione agli angoli nascosti ed alle cuciture.

In una vaschetta versare l’acqua il sapone ed il bicarbonato mescolare e poi immergere la spazzola dalle setole morbide.

Rimuovere l’acqua in eccesso per evitare di inumidire troppo il sedile e quindi procedere a sfregare il composto sulla superficie della seduta.

Dopo che è stata spazzolata la superficie utilizzare un asciugamano pulito per rimuovere il prodotto in eccesso.

In fine con il panno in microfibra asciugare il tessuto e lasciare aperti i finestrini al termine così da far asciugare completamente i sedili.

Una volta che i sedili sono definitivamente asciutti sarà possibile vedere come grazie all’intervento del bicarbonato con il sapone di Marsiglia le macchie sono state completamente rimosse tornando quindi ad avere sedute in ottimo stato.

Il bicarbonato è anche un ottimo rimedio per rimuovere odori sgradevoli dall’abitacolo oltre che per pulire le sedute e quindi può essere utilizzato in caso non si disponga di prodotti specifici per mantenere un odore gradevole all’interno dell’abitacolo.

Si tratta di un procedimento di pulizia economico ed alla portata di tutti che è in grado di garantire risultati efficaci.

LEGGI ANCHE: Quanto costa rottamare l’auto di un defunto