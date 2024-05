Opel Corsa Hybrid 48 volt: prezzo, consumi

Opel ha recentemente presentato una nuova versione della Corsa che ha cambiato volto da poco, abbracciando la nuova generazione dello storico modello. In questo articolo parliamo proprio di questa, ovvero la hybrid da 48 volt scoprendone i consumi ed il prezzo d’acquisto per il mercato italiano.

Opel Corsa Hybrid 48 volt: i consumi

I consumi di quest’auto per Opel sono di 5 litri per 100 km come valore dichiarato. Naturalmente si sa che i valori dichiarati differiscono quando di mettono le ruote nel mondo reale, il tutto dipende anche dal tipo di prova che si decide di fare con il veicolo.

In generale se quest’auto in un utilizzo cittadino riesce a restare sotto i 7 litri per 100 km ci si potrà considerare soddisfatti dato che il motore è comunque un 1.6 dalle potenze relativamente contenute, di 100 e 136 cavalli.

Di sicuro l’aiuto dell’elettrico in questo senso dà una grande mano rispetto ad un motore di pari potenza ma totalmente endotermico. Su questo aspetto ha una componente decisiva lo stile di guida. E’ difficile attenersi ai dati dichiarati perché si vuole provare il tiro del motore e quando si spinge i consumi aumentano.

Il prezzo

Opel Corsa Hybrid è disponibile con due motorizzazioni, da 100 e 136 cavalli la versione meno potente è disponibile in 3 allestimenti – Corsa (22.900 euro), GS (24.100 euro) e Ultimate (26.950 euro).

La versione da 136 cavalli è disponibile negli allestimenti GS (25.600 euro) e Ultimate (28.950 euro). Cifre relativamente contenute per una compatta che offre brillantezza e scatto senza pesare sul portafoglio.

L’ibrido può essere una scelta ideale per chi vuole avere il brio offerto dall’elettrico e un motore termico buono ma non troppo sportivo. Cresce la curiosità per capire i dati di vendita in Italia dove l’ibrido è preferito al full-electric.