Opel Frontera: prezzo e scheda tecnica

Opel ha scelto di fornire uno dei modelli di maggior successo di un nuovo (vecchio) nome, infatti la Crossland da quest’anno si chiamerà Frontera, come il fuoristrada che ha avuto un discreto successo negli anni 90 e 2000. In questo articolo vediamo come sarà.

Opel Frontera: la scheda tecnica

Frontera tornerà ad essere protagonista nei concessionari Opel come accadeva quasi 30 anni fa quando nacque il fuoristrada che diede vita al nome. La situazione attuale è completamente diversa dato che Frontera andrà a sostituire l’attuale Crossland X.

La piattaforma costruttiva che darà vita a quest’auto sarà la medesima che vedremo sulla nuova Multipla, di cui si spera possano arrivare nuove immagini a breve, tornando a parlare della Frontera le motorizzazioni prevista saranno due.

La prima è totalmente elettrica, il motore singolo avrà una potenza di 154 cavalli in abbinamento ad una batteria da 54 kWh. Ci sarà anche una versione termica. In questo caso il motore sarà molto probabilmente un 1.2 turbo mild-hybrid a 3 cilindri da 136 cavalli, accoppiato ad un cambio automatico a doppia frizione.

Il suo prezzo

Il prezzo della nuova Frontera non è ancora stato annunciato, se si prende come riferimento l’odierna gamma di Crossland X il prezzo di partenza è di circa 25.000 euro.

Crediamo che per la versione termica la cifra possa attestarsi su un valore simile, mentre per la controparte elettrica ci si può aspettare un prezzo vicino ai 30.000 euro.

In breve sarà un’auto che permetterà a molti clienti di entrare a far parte del mondo dei veicoli elettrificati anche se si sa quanto l’Italia al momento sia indietro in questo specifico settore.

Di sicuro Stellantis con il proprio cambio stilistico sta riuscendo a dare nuova linfa a marchi come Opel che ultimamente hanno stagnato in termini di nuovi modelli prodotti.