Opel così come altre case si sta muovendo nella direzione dell’elettrico su tutta la propria gamma e questo coinvolge anche i veicoli multispazio, destinati sia al trasporto di persone che al trasporto di merci. L’esempio perfetto è Combo che è disponibile con la motorizzazione elettrica diventando così un veicolo sostenibile.

LEGGI ANCHE: Leapmotor C10, come è fatto

Opel Combo Electric: le sue caratteristiche

Opel Combo Electric è disponibile in due varianti di carrozzeria, la prima con una lunghezza di 4 metri e 46 da 5 posti e la seconda da 4 metri e 71 da 7. La principale caratteristica è l’abbattimento della fila centrale di sedili per guadagnare capacità di carico.

Non vi saranno problemi per il contenimento degli oggetti dato che questo mezzo contiene ben 27 alloggiamenti per tutto quello che si vuole lasciare in abitacolo e per chi volesse un po’ più di feeling premium lo si può configurare con il tetto panoramico (optional) in abbinamento ad un vano pensile da 186 litri.

La versione elettrica arriva in Italia con un’autonomia di 346 km nel ciclo WLTP ovvero poco meno di 300 nella vita reale, un dato di tutto rispetto per un veicolo che viene utilizzato principalmente nell’ambito cittadino.

La tecnologia è improntata alla sicurezza con 18 diverse assistenze alla guida e l’adaptive cruise control, telecamera posteriore a 180 gradi con qualità HD e avviso angolo cieco. Nessun pericolo per le andature su fondi scivolosi, in vostro soccorso arriva il sistema “intelli-grip” che rende la guida ulteriormente migliorata su questo tipo di fondi stradali.

Il sistema di infotainment si compone di uno schermo da 10 pollici di fronte al guidatore ed al suo fianco al centro un ulteriore schermo per la navigazione.

LEGGI ANCHE: RAM 1500 – rabbia assopita per… due cilindri in meno

Prezzo nella media

Il nuovo Opel Combo Electric può già essere ordinato in concessionaria con un prezzo di partenza pari a 36.150 euro.

La cifra è in linea rispetto al costo di questi veicoli nella loro forma endotermica, leggermente più caro si, ma neanche troppo. Sarà curioso vedere quanti lo preferiranno al modello endotermico.