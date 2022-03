Opel Movano-e: design, motori e autonomia

Fratello maggiore del Combo-e e del Vivaro-e, l’Opel Movano-e è un grande furgone 100% elettrico. Le sue caratteristiche sono identiche a quelle della Peugeot e-Boxer.

Design del Movano elettrico

Esteticamente, la versione elettrica del Movano è identica in tutto e per tutto al motore a combustione interna convenzionale.

Le uniche differenze sono le poche marcature specifiche e il cruscotto, che è stato adattato per visualizzare le varie funzioni elettriche.

In termini di dimensioni, la scelta è ampia come gli altri motori. La versione furgone del Movano-e è disponibile in quattro lunghezze (L1-4) e tre altezze (H1-3). A seconda della versione scelta, il volume di carico può variare da 8 a 17 m3.

Motore del Movano-e

Disponibile come motore singolo, il Movano elettrico utilizza un motore che eroga fino a 90 kW (122 CV) di potenza e 260 Nm di coppia.

Per preservare l’autonomia, Opel ha scelto di limitare la velocità massima del furgone a 110 km/h.

Batteria e autonomia del Movano elettrico

Come la Peugeot e-Boxer, il Movano-e ha due opzioni di batteria:

37 kWh per la versione base con un’autonomia di 117 km nel ciclo WLTP

70 kWh per la versione a lungo raggio, capace di percorrere 224 km con una sola carica

La ricarica

Lo sportello di ricarica del Movano si trova sul lato sinistro, proprio dietro la porta del conducente. Ha un connettore Combo incorporato e accetta sia la ricarica lenta che quella veloce.

Per la ricarica AC, il veicolo è dotato di un caricatore di bordo da 7,4 kW. Questo può essere aumentato a 22 kW come opzione.

Per la ricarica veloce in CC, la potenza aumenta a 50 kW.

Vendite e prezzi della Opel Movano-e

Il nuovo furgone elettrico di Opel è stato messo in vendita alla fine del 2021, con i prezzi che partono da 29.420 euro.

