Peugeot e-Rifter: tutte le caratteristiche nel dettaglio

La Peugeot e-Rifter è una versione leggera del veicolo utilitario elettrico e-Partner, disponibile in due lunghezze e che offre fino a 280 km di autonomia con una singola carica.

Motorizzazione della Peugeot e-Rifter

Ereditando la stessa configurazione tecnica dell’Opel Combo e-Life, la Peugeot e-Rifter combina 100 kW di potenza (136 CV) e 260 Nm di coppia.

In uso, ha tre modalità di guida.

Batteria e autonomia della Peugeot e-Rifter

Basata sulla piattaforma eCMP del Gruppo PSA, la Peugeot e-Rifter ha una capacità della batteria di 50 kWh e fornisce un’autonomia di 280 km con una sola carica.

Per quanto riguarda la ricarica, il Rifter elettrico ha un caricatore da 7,4 kW di serie (11 kW come opzione). Per la ricarica rapida DC, ha un connettore Combo che può gestire fino a 100 kW di potenza.

Le versioni

La gamma e-Rifter è attualmente disponibile in due stili di carrozzeria: standard e lunga. Offre una capacità da 5 a 7 posti a seconda della sua configurazione.

In termini di volume di carico, il bagagliaio offre 775 litri nella configurazione standard e fino a 1050 litri nella versione lunga.

Quest’auto è infatti pensata per chi ha bisogno di un’alleata nelle sue avventure quotidiane. È capiente, ma non troppo. È robusta ma senza essere pesante, e il suo look è infatti massiccio ma senza perdere in eleganza e supera nettamente le aspettative per un multispazio.

Uscita e prezzo dell’e-Rifter

La Peugeot e-Rifter è disponibile in Italia dal 2021, a un prezzo che parte da 36.150 euro. Si tratta di un prodotto molto interessante, in quanto combina la funzionalità con un design molto interessante.

Assicura grande flessibilità d’uso e non mancano strumenti tecnologici molto interessanti e utili, come il Peugeot i-Cockpit e l’infotainment.