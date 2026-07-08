Palinsesti Sky Sport 2026: tutto quello che c’è da sapere su eventi e novità

Sky Sport presenta la nuova stagione con oltre 5000 ore di diretta e 3000 eventi. Kimi Antonelli è il nuovo testimonial al fianco di Alessandro Del Piero.

Sky Sport si prepara a regalare una stagione ricca di emozioni, con oltre 5000 ore di diretta e più di 3000 eventi in programma. Tra le novità più attese, l’arrivo di Kimi Antonelli come nuovo testimonial, che affiancherà Alessandro Del Piero nella campagna di comunicazione in onda da fine agosto.

La Casa dello Sport di Sky promette un’offerta variegata, che spazia dal calcio al tennis dai motori al basket senza dimenticare volleyrugbygolf e atletica. “Non abbiamo mai chiuso la porta alle emozioni, senza stanze e senza distanze”, ha spiegato Del Piero nella clip di presentazione.

Calcio: dalle coppe europee alla Serie A

Il calcio torna protagonista già in estate con le amichevoli precampionato di MilanInter e Napoli oltre allo spareggio di Conference League dell’Atalanta. Una stagione ricchissima, con oltre 2000 partite e più di 4000 ore di diretta, che vedrà Sky come casa delle coppe europee fino al 2031.

Grande attenzione sarà dedicata all’Europa League con Juventus e Milan tra le protagoniste. Il palinsesto include la Champions League (185 partite su 203 a stagione in esclusiva), l’Europa League e la Conference League in esclusiva, oltre a tre match per ogni turno di Serie A la Serie C e le migliori sfide in esclusiva di Premier League e Bundesliga.

Il primo trofeo stagionale sarà la Supercoppa Europea il 12 agosto, con la sfida tra PSG e Aston Villa.

Tennis: numeri da record e grandi tornei

Il tennis è sempre più centrale con Jannik SinnerElisabetta CocciarettoLuca Nardi e gli altri, che stanno facendo registrare numeri da record. “Abbiamo chiuso la stagione delle Coppe con i più grandi campioni del calcio e con delle partite meravigliose, e poi ci siamo tuffati subito nel tennis, con il torneo di Wimbledon che ha registrato la prima settimana più vista di sempre sui canali Sky Sport, 45% in più rispetto allo scorso anno”, ha confermato Giuseppe De Bellis, Executive Vice President sport, news and entertainment.

Adesso c’è Wimbledon a fine agosto arriveranno gli Us Open oltre a 45 tornei Atp e Wta che tra luglio e novembre saranno trasmessi da Sky, prima del gran finale con le Atp Finals di Torino.

Altri sport: dal basket ai motori

Non solo calcio e tennis. L’estate di Sky prevede tanto basketnuotoatleticavolley. Ci saranno gli Europei di nuoto a Parigi e quelli di atletica a Birmingham, poi ancora quelli maschili e femminili di volley.

Per il basket le qualificazioni della nazionale maschile ai Mondiali del prossimo anno, mentre la selezione femminile sarà presente al Mondiale in programma in Germania dal 4 al 13 settembre. E ancora la Supercoppa italiana le migliori sfide della Serie AEurolega e Eurocup e poi la Nba.

Infine i motori sempre accesi fino a fine stagione, con oltre 25 Gp di Formula 1 e MotoGp ancora da vivere.

La nuova stagione di Sky Sport è arricchita con i principali campionati nazionali e internazionali. Dal 22 agosto torna in campo la Serie A con 3 partite su 10 per ogni turno in co-esclusiva inclusi 4 scontri diretti tra le big: Juventus-Atalanta (5ª giornata), Milan-Inter (10ª giornata), Roma-Juventus (16ª giornata) e il ritorno di Inter-Milan (24ª giornata).

Ad accompagnare ogni turno di campionato, gli studi pre e post-partita dedicati a tutti gli incontri, tra cui l’appuntamento della domenica sera a Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i grandi talent di Sky Sport, dalle 20 con l’anteprima e dalle 22.45 con il tavolo più influente del calcio italiano.