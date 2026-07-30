Paolo Paganini e il suo stile unico alla guida di ‘La Domenica Sportiva Estate’

Il mondo dello sport italiano ha un nuovo volto notturno: Paolo Paganini. Dopo il successo di Dribbling Mondiali il giornalista spezzino ha preso il timone de La Domenica Sportiva Estate su Raidue, portando con sé un’ondata di freschezza e originalità. Il programma, che va in onda a mezzanotte e un quarto, ha già conquistato 152.000 appassionati di calcio, pronti a seguire le avventure notturne di Paganini e dei suoi ospiti.

Paganini, noto per il suo stile informale e coinvolgente, sembra parlare di calcio al bar della stazione Brignole a Genova, creando un’atmosfera unica e accogliente. Il suo debutto è stato un successo, con ospiti del calibro di Fabio Collovati, Andrea D’Amico e Nicolò Schira.

Dalla Spezia a Roma: il viaggio di Paganini

La carriera di Paganini è un viaggio che parte dalla sua città natale, La Spezia, e arriva fino ai palinsesti della Rai. Dopo aver condotto Dribbling Mondiali per quaranta giorni, Paganini ha dimostrato di saper gestire con maestria programmi sportivi di diverso formato. La sua capacità di coinvolgere il pubblico e creare momenti di intrattenimento unici lo rende una figura chiave nel panorama televisivo sportivo.

Durante Dribbling Mondiali Paganini ha condiviso il palco con ospiti come Abel Balbo e Giovanni Galli, creando gag e momenti di ilarità che hanno reso il programma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio. Il suo stile unico, che mescola professionalità e spontaneità, lo rende un conduttore apprezzato e seguito.

La Domenica Sportiva Estate: un nuovo capitolo

Con La Domenica Sportiva Estate Paganini ha l’opportunità di esplorare nuovi orizzonti. Il programma notturno offre uno spazio dedicato alle analisi, alle interviste e alle storie del mondo del calcio, con un occhio di riguardo per gli appassionati che vogliono rimanere aggiornati anche di notte. La scelta di ospiti di alto profilo e la capacità di Paganini di creare un’atmosfera coinvolgente rendono il programma un punto di riferimento per gli amanti dello sport.

Il debutto di Paganini è stato accolto con entusiasmo, e il pubblico ha apprezzato il suo approccio fresco e innovativo. La capacità di coinvolgere gli spettatori e creare momenti di intrattenimento unici è una delle caratteristiche che rendono Paganini un conduttore eccezionale. Con La Domenica Sportiva Estate il giornalista spezzino ha l’opportunità di consolidare la sua posizione nel panorama televisivo sportivo e di portare una ventata di novità nel mondo dello sport italiano.

Lo sciopero dei dipendenti della Roma: una protesta per i diritti

Mentre la squadra della Roma continua il suo ritiro in Trentino, a Trigoria si è svolto uno sciopero dei dipendenti del club giallorosso. La protesta, organizzata dalle sigle sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl, è una risposta alla riorganizzazione aziendale decisa dalla società, che ha portato a trasferimenti e demansionamenti per circa 40 dipendenti.

Lo striscione esposto davanti al centro sportivo Fulvio Bernardini recitava: Gasperini ci ringrazia, la società ci caccia. No ai licenziamenti mascherati! I sindacati hanno espresso preoccupazione per la riorganizzazione aziendale, che rischia di trasformarsi in una serie di licenziamenti mascherati. La società ha deciso di trasferire e demansionare dipendenti che fino a oggi hanno lavorato in settori diversi come comunicazione, marketing, biglietteria, amministrazione, media e segreteria sportiva.

Le richieste dei sindacati

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto all’A.S. Roma di fermare i provvedimenti contestati e di aprire un confronto immediato per trovare soluzioni che salvaguardino occupazione, professionalità e dignità dei lavoratori. I sindacati hanno sottolineato che queste persone hanno costruito negli anni un forte legame con la società e con i valori dello sport, meritando rispetto e considerazione.

La protesta è stata partecipata e molto sentita, con i sindacati che hanno espresso la speranza che con l’ingresso del nuovo CEO della A.S. Roma possa cambiare anche la linea della società. La richiesta di un tavolo istituzionale con la partecipazione della Regione Lazio, di Roma Capitale, dell’A.S. Roma e delle rappresentanze sindacali è un passo importante per trovare soluzioni comuni a tutela dell’occupazione.

Lorenzo Musetti ai quarti di finale a Washington

Lorenzo Musetti continua a stupire il mondo del tennis. Il carrarino ha raggiunto i quarti di finale all’Atp 500 di Washington, battendo l’australiano Aleksandar Vukic con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in 2 ore e 16 minuti. Una vittoria che dimostra la resilienza e la determinazione del giovane tennista italiano.

Musetti ha mostrato grande controllo durante il match, reagendo con determinazione dopo il passaggio a vuoto nel secondo set. La sua capacità di mantenere la calma e di tornare in controllo nel terzo set è stata determinante per la vittoria. Al prossimo turno, Musetti sfiderà lo spagnolo Rafa Jodar, in quella che sarà la prima sfida a livello Atp tra i due.

Con questa vittoria, Musetti diventa il terzo italiano in questo secolo a raggiungere i quarti di finale a Washington, dopo Jannik Sinner nel 2026 e Flavio Cobolli nel 2026. Il carrarino, che giocherà il suo 45° quarto di finale in carriera nel circuito maggiore, continua a dimostrare il suo talento e la sua capacità di competere ai massimi livelli.