Non riuscite a pagare il bollo online? Ecco alcuni consigli per voi.

Molte persone si chiedono: “Perché non riesco a pagare il bollo auto online?”. Potrebbero subentrare alcuni problemi specifici, ma per fortuna sono facilmente risolvibili. Ecco alcuni consigli per voi, in modo da sapere cosa fare.

Il nostro consiglio, ad ogni modo, è di contattare l’assistenza per avere ulteriori informazioni.

Perché non riesco a pagare il bollo auto online?

Innanzitutto, assicuratevi che il sito in questione non sia in manutenzione e che non abbia problemi. Talvolta un sito sovraccarico può dare problemi di caricamento o di finalizzazione del pagamento. Assicuratevi anche di aver inserito le giuste credenziali di pagamento: se ad esempio avete una carta prepagata, potrebbe non esserci la somma sufficiente.

Inoltre, potreste non riuscire a pagare il bollo per un semplice motivo: è stato già pagato.

Nei prossimi paragrafi vi spiegheremo tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Bollo auto: dove si paga

Il bollo auto si può pagare attraverso la piattaforma PagoPA.

Per farlo, basterà digitare la targa del veicolo, insieme ai dati del proprietario e l’annessa scadenza.

In alcuni casi si può accedere direttamente dall’homebanking della propria banca, ma quest’ultima deve aderire alla piattaforma PagoPA.

Si può pagare anche attraverso sportelli e bancomat, così come attraverso le agenzie pratiche auto con una commissione di circa € 1,87.

Bollo auto: quando si paga?

Se nel 2021 ci sono state delle proroghe a causa della pandemia, dal 2022 si torna alle scadenze originarie.

Il bollo si paga quindi entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto a quello della scadenza del mese precedente.

Se ad esempio il bollo auto è stato pagato a settembre 2021, nel 2022 dovrete pagarlo entro il 31 ottobre. Siete quindi obbligati a pagare il bollo attraverso la piattaforma pagoPA.

LEGGI ANCHE: