Quanto costa la grande autonomia della Peugeot e-208? Ebbene, il mese scorso la e-208 si è presentata al Salone dell’Auto di Parigi con una nuovissima scheda tecnica. In quei giorni, Peugeot ha annunciato che il lancio sarebbe avvenuto nel 2023.

Tuttavia, questo aggiornamento è già disponibile per l’ordinazione.

Peugeot e-208: quanto costa la grande autonomia di 400 km?

Come promemoria, la versione elettrica della 208 cambia motore e batteria. La potenza aumenta da 100 a 115 kW, cioè da 136 a 156 CV. Il blocco è il primo prodotto di una joint venture tra Stellantis e la società giapponese Nidec. La capacità netta della batteria è aumentata da 46,2 a 48,1 kWh.

La gamma è quindi in aumento. Sale da 362 a 400 km. O più precisamente 398 km per la versione GT top di gamma, dotata di serie di cerchi da 17 pollici. Per il momento, la GT è l’unica versione che può essere ordinata con questa estensione di gamma. Questo modello è dotato di luci full LED, strumentazione digitale 3D, navigazione e pacchetto sicurezza di serie.

Il costo si aggira sui 40.400 euro. Si tratta di un prezzo superiore di soli 400 euro rispetto alla precedente versione GT con il blocco da 136 CV e la batteria più piccola. Solo che dal 1° novembre l’e-208 è aumentata di 1.800 euro!

Per il momento, il bonus è di 6.000 euro. Sullo store online di Peugeot, la nuova e-208 GT è esposta a un prezzo speciale di 37.990 euro.

Peugeot 208 elettrica: 400 km di autonomia nell’allestimento Like

Per quanto riguarda la 208 elettrica, non è specificato nulla se non “apertura ordini 19/08 e-208 Like 400 km”. Ciò significa che, grazie a un equipaggiamento più “leggero”, la city car “a zero emissioni” del Leone consumerà ancora meno elettroni. In questo modo si possono percorrere fino a 400 km con una sola carica. Ma questo valore non è una media, ed è probabilmente quello ottenuto nel ciclo urbano del protocollo WLTP. Questa distanza rappresenterebbe quindi un aumento di circa il 10% rispetto all’attuale variante Active (362 km nella città WLTP).

Questi miglioramenti saranno ottenuti grazie all’utilizzo di ruote più piccole, probabilmente da 15 pollici, che comportano una minore resistenza per i pneumatici più piccoli. Inoltre, una serie di attrezzature sarà rimossa per risparmiare peso su questa 208 “watted”.

D’altra parte, la e-208 Like potrebbe avere un quadro strumenti digitale più avanzato rispetto a quello disponibile di serie sulla PureTech 75, che comprende contatori ad ago e uno schermo multimediale da 5 pollici in bianco e nero.