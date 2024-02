Piotr Zielinski è stato uno dei giocatori simbolo dello scudetto del Napoli di Spalletti, in questo momento il calciatore polacco è finito ai margini della rosa e viene impiegato poco, in questo articolo ci focalizzeremo sulle auto che possiede lasciando da parte le questioni legate al campo.

Piotr Zielinski: le auto del calciatore

Zielinski è famoso per la sua qualità tecnica e per la velocità con la quale riesce a liberarsi dei marcatori avversari così da posizionare palloni interessanti per gli attaccanti o per inserirsi verso l’area e tentare conclusioni in proprio.

Questo aspetto del suo gioco lo si ritrova anche nella sua auto ovvero una Mercedes AMG G63. Si tratta della versione sportiva del mitico G Wagon la cui forma non è mai cambiata da quando è stato lanciato nel 1979.

La versione griffata dal reparto sportivo della casa tedesca è stata potenziata sino a raggiungere la potenza di 585 cavalli. Il motore V8 Biturbo con cui è equipaggiato è anche dotato di molta coppia, ben 850 Nm.

Ha anche una 500 d’epoca

Non solo auto sportive moderne, Zielinski si è regalato come gioia per il terzo scudetto nella storia del Napoli, vinto nella stagione 2022-23 dove lui è stato assoluto protagonista, una Fiat 500.

L’esemplare di Zielinski è di color azzurro a richiamare i colori del suo club. Un omaggio a Napoli ed all’Italia con la vettura più rappresentativa a livello mondiale.

Le 500 d’epoca stanno aumentando di valore ed esemplari in ottime condizioni possono essere acquistate anche a 20.000 euro.

Un piccolo investimento per il portafoglio del calciatore che dimostra la passione per le automobili ed anche il gusto del bello.

Chissà che il proprio garage non si possa ampliare in futuro di qualche altro veicolo italiano dotato di grandi prestazioni.