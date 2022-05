Pneumatici Goodyear Eagle F1: le caratteristiche

Dopo un leggero rallentamento di fronte all’inefficienza delle loro prime proposte, i produttori di pneumatici Goodyear stanno tornando al segmento dedicato alle auto elettriche. Si tratta più di un esercizio di marketing per il momento, dato che i riferimenti del mercato sono difficilmente più efficienti dei pneumatici ecologici.

Goodyear ha ceduto al canto delle sirene del mercato con l’ElectricDrive GT in Nord America, e la nuova Eagle F1 Asymmetric 6 sta seguendo lo stesso percorso.

La nuova generazione di pneumatici ad alte prestazioni mantiene tutti gli attributi che sono familiari agli appassionati di guida, sia in termini di aderenza che di sterzata. Tuttavia, hanno alcune caratteristiche speciali per renderli più adattabili.

Pneumatici auto, un Goodyear Eagle F1 molto più silenzioso

Senza sacrificare le sue prestazioni (promesse), ha una nuova scanalatura radiale e lamelle più sottili per ridurre il rumore di 1dB sull’etichetta europea delle prestazioni, e anche 2dB su alcune dimensioni, rispetto alla generazione precedente. Inoltre, con meno peso, fianchi più aerodinamici e meno resistenza al rotolamento, promette di promuovere l’autonomia totale.

Il Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 sarà disponibile in 59 misure da 17 a 22 pollici nel corso del 2022. Tuttavia, è ancora più accattivante che economico in termini di etichette europee, dove è costantemente nella categoria C per il risparmio di carburante. Questo è probabilmente consigliato a coloro che amano la guida dinamica, proprio come il Michelin Pilot Sport EV, che si basa su considerazioni più virtuose.

