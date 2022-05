La Polestar 2 è ancora bandita dall’Italia a causa di alcuni fastidi geometrici. Tanto peggio per i conducenti, poiché il crossover continua a farsi strada nei mercati in cui viene offerto. D’ora in poi, riceverà un aggiornamento di metà carriera (piuttosto che un vero e proprio restyling), con più autonomia all’ordine del giorno.

Dopo aver aumentato la potenza del suo motore, la Polestar scambia la sua batteria da 61 kWh con un’unità da 69 kWh, che aumenta la sua autonomia da 439 km a 474 km. Inoltre, viene introdotta una nuova pompa di calore con il Plus Pack opzionale. Tra l’altro, già a fine dicembre aveva guadagnato 68 CV.

Pelle e materiali responsabili per la Polestar 2

Ma la più grande novità è la considerazione dell’intera catena di approvvigionamento.

Polestar ha collaborato con Circulor per tracciare la tracciabilità blockchain della mica e del cobalto, per garantire una produzione responsabile dall’estrazione alla fabbricazione! Ottima strategia di marketing, insomma.

Nello stesso capitolo, Polestar continua a proporre la pelle vegana a bordo della 2. Una scelta condivisa con Volvo, ma che ovviamente ha raggiunto i suoi limiti. Polestar ora offre rivestimenti in pelle Nappa, che il marchio promette di essere “di provenienza etica”, anche se è ancora di origine animale.

Tuttavia, l’aspetto più interessante per questo aggiornamento di metà carriera, che riflette le ambizioni di Polestar di fare miglioramenti che possono avere un impatto positivo sulla durata, è la nuova scatola della batteria. Secondo il marchio, questo materiale proveniente da fornitori di energia rinnovabile si tradurrà in una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 750 kg per auto prodotta.

Polestar 2, riepilogo delle caratteristiche

Design della Polestar 2

La Polestar 2 è una berlina a cinque porte con una linea del tetto arretrata. Basata sulla piattaforma in evoluzione Compact Modular Architecture (CMA) del gruppo Volvo, è considerata la prima auto elettrica di massa del marchio.

Le versioni

L’auto elettrica di Polestar è disponibile in tre configurazioni di motore, tra cui due a trazione anteriore e una a trazione integrale:

Gamma standard. Considerata la versione entry-level, combina un motore da 165 kW con una batteria da 64 kWh che fornisce 440 km di autonomia.

Motore singolo a lungo raggio. Sempre in monomarca, questo modello ha un motore da 231 CV (170 kW) e una batteria da 78 kWh, che gli conferisce un’autonomia di 540 km.

Motore doppio a lungo raggio. Con la trazione integrale, questa versione sportiva ha 408 cavalli (300 kW) e 600 Nm di coppia. È combinato con una batteria da 78 kWH che offre quasi 500 km di autonomia. Meno potente, con un tempo da 0 a 100 km/h di 7,4 secondi, è più efficiente con un’autonomia di oltre 500 km.