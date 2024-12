Polizza auto: le opportunità offerte dalla formula online

Quando si parla di RC Auto, ci si riferisce a quella che viene definita Responsabilità Civile Auto. Si tratta di una polizza assicurativa obbligatoria per legge che ogni automobilista deve necessariamente avere per poter circolare lungo le strade o lasciare il proprio mezzo parcheggiato in zone pubbliche o aree private.

Rappresenta, quindi, una sorta di copertura base che, in caso di incidente con torto, va a coprire i danni fisici e materiali causati a persone, beni e animali nei limiti determinati dal massimale scelto, cioè la cifra massima che l’assicurazione risarcisce ai terzi danneggiati.

L’RC auto può essere attivata presso una delle tante assicurazioni che si occupano di questo tipo di polizze, oppure direttamente online. In questo secondo caso, tramite web è possibile calcolare il costo dell’assicurazione auto in anticipo e scegliere poi la compagnia migliore in termini di costi, garanzie, servizi inclusi e termini contrattuali.

Perché stipulare la polizza auto online

Scegliere di stipulare la propria polizza auto online vuole prima di tutto dire puntare sul risparmio: grazie alla riduzione dei costi operativi tipici di un’agenzia fisica, le compagnie online possono offrire tariffe basse e competitive, oltre a sconti esclusivi e offerte decisamente vantaggiose.

Inoltre, utilizzare il web significa anche poter calcolare il preventivo polizza auto in totale autonomia, comparando decine di proposte in pochi minuti per trovare la soluzione che meglio si sposa con le proprie abitudini e necessità. Anche la personalizzazione è un importante vantaggio: tramite internet è, infatti, possibile scegliere rapidamente e in pochi clic la copertura ideale per le proprie esigenze, eliminando o aggiungendo garanzie accessorie e analizzando in tempo reale come varia il prezzo finale. In più, c’è la comodità di poter attivare la polizza senza uscire di casa, con servizio disponibile 24/7 e con la certezza di ricevere il certificato assicurativo digitale subito.

Questa comodità si ritrova anche nella gestione della propria polizza via web, che consente di aggiornare i dati, aggiungere opzioni e rinnovare l’assicurazione auto direttamente da casa. Infine, fare il preventivo della polizza auto e stipulare il contratto online garantisce un’assistenza puntuale in ogni momento e app dedicate da poter utilizzare per avere sempre sotto controllo la propria assicurazione auto.

Come calcolare il preventivo polizza auto online

Calcolare il preventivo della polizza auto online è una pratica semplice e sempre più diffusa. Basta infatti collegarsi al sito della compagnia con cui si desidera stipulare l’assicurazione (o a uno dei vari siti di comparazione presenti sul web) e inserire la targa del veicolo e la data di nascita del conducente.

Tramite gli strumenti digitali presenti in pochi istanti è possibile conoscere l’importo finale, che può essere poi personalizzato nei massimali, nelle garanzie accessorie e nella franchigia. Una volta ottenuto il costo totale, si può procedere con l’acquisto della polizza direttamente sul web. Anche chi non è in possesso della targa può ottenere un preventivo polizza auto online: in questo caso è sufficiente inserire il mese di prima immatricolazione, la marca, il modello e l’allestimento dell’auto per calcolare il costo della polizza.