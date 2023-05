In questo articolo vi parleremo delle caratteristiche principali legate alla straordinaria Porsche 718 Spyder RS 2024. Quando si tratta di creare auto uniche e altamente desiderabili, si può contare su Porsche. L’azienda tedesca ne ha appena dato un’altra grande prova con la 718 Spyder RS, un’auto che va descritta come la Boxster definitiva.

Porsche 718 Spyder RS 2024: caratteristiche, design, motori

Il trattamento RS non è una novità per Porsche, visto che lo abbiamo visto sulla 718 Cayman GT4. Ora viene prestato alla Boxster. Include il motore 6 cilindri da 4,0 litri, un’unità che in questo modello offre 493 cavalli e 331 lb-ft di coppia. Ad esso è abbinato un cambio a doppia frizione a sette rapporti. Il tempo di percorrenza da 0 a 97 km/h è di 3,2 secondi.

Dal punto di vista estetico, gli appassionati riconosceranno il muso della Cayman GT4 RS, che consente l’ingresso di una maggiore quantità di aria nel sistema di raffreddamento senza influire troppo sull’aerodinamica. La parte inferiore è realizzata in fibra di carbonio e le alette alle estremità del paraurti anteriore aggiungono deportanza. Al posto dell’importante spoiler posteriore della GT4 RS, la variante Spyder ha uno spoiler a forma di coda d’anatra.

Per quanto riguarda la capote, è composta da due parti ed è più leggera rispetto alla capote della variante normale.

Il sistema di sospensioni attive Porsche (PASM) è di serie su questo modello, così come il differenziale posteriore meccanico a slittamento limitato con torque vectoring. Anche i componenti delle sospensioni della Cayman GT4 sono stati riutilizzati. Porsche afferma che la guida di questa versione Spyder sarà un po’ più orientata al comfort rispetto alla Cayman GT4, in linea con l’esperienza che di solito si cerca con una cabrio.

Interni

A bordo, l’approccio rimane minimalista. I sedili in fibra di carbonio sono progettati per offrire il massimo sostegno laterale, ma restano altamente regolabili per ottenere una buona posizione di guida.

Complessivamente, questa livrea Spyder RS è più leggera, ma se si desidera ridurre ulteriormente il peso (cifre da annunciare), è disponibile come optional il pacchetto Weissach. Questo pacchetto aggiunge fibra di carbonio al cofano, agli air scoop laterali e al flap Gurney sullo spoiler posteriore. Questo pacchetto può essere completato da cerchi in magnesio forgiato.

La Porsche 718 Spyder RS 2024 sarà presentata in occasione delle celebrazioni del 75° anniversario di Porsche a Stoccarda-Zuffenhausen a giugno e al Goodwood Festival of Speed in Inghilterra dal 13 al 16 luglio.

