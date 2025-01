Un motore potente e performante

La nuova Porsche 911 Carrera S 2025 si presenta con un motore boxer sei cilindri biturbo da 3 litri, capace di erogare una potenza di 480 CV e una coppia di 530 Nm. Questo motore, abbinato al cambio automatico a doppia frizione PDK a 8 rapporti, offre un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e una velocità massima di 308 km/h. Grazie all’implementazione di nuovi turbocompressori e a un sistema di raffreddamento ottimizzato, la potenza è aumentata di 30 CV rispetto al modello precedente, rendendo la Carrera S una delle versioni più potenti mai prodotte.

Design e dotazioni di serie

Il design della nuova 911 Carrera S richiama i modelli Turbo della generazione precedente, con cerchi in lega da 20″ all’anteriore e 21″ al posteriore. L’impianto di scarico sportivo, con terminali in argento, non solo migliora l’estetica ma anche le prestazioni. Tra le dotazioni di serie, spicca il sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+), che garantisce una maggiore agilità e prontezza in curva. Il sistema frenante, derivato dalla 911 Carrera GTS, utilizza dischi anteriori da 408 mm e posteriori da 380 mm, con pinze rosse che conferiscono un tocco di sportività.

Interni lussuosi e personalizzabili

All’interno, la Porsche 911 Carrera S mantiene il suo look distintivo, con rivestimenti in pelle per sedili, cruscotto e pannelli delle portiere. I sedili posteriori ripiegabili sono disponibili senza sovrapprezzo, offrendo maggiore versatilità. Gli acquirenti possono scegliere tra una gamma di colori per i rivestimenti in pelle, inclusi optional per il vano portaoggetti e i pannelli laterali. Inoltre, i fari LED con tecnologia Matrix HD e il sistema di sollevamento per l’asse anteriore sono disponibili per chi desidera un’esperienza di guida ancora più personalizzata.

Prezzi e disponibilità

La nuova Porsche 911 Carrera S è già ordinabile nelle versioni Coupé e Cabriolet, con prezzi a partire da 159.447 euro per la Coupé e 173.859 euro per la Cabriolet. Con un mix di prestazioni elevate, design accattivante e interni lussuosi, la Carrera S si conferma un’auto da sogno per gli appassionati di motori.