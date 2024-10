La Porsche 911 Carrera T si presenta come la scelta ideale per chi cerca emozioni su strada.

Un nuovo capitolo per la Porsche 911

La Porsche 911 Carrera T rappresenta un’evoluzione significativa nella gamma della celebre sportiva tedesca. Con un motore 3.0 sei cilindri boxer biturbo, la Carrera T offre 394 CV e 450 Nm di coppia, garantendo prestazioni eccezionali. Questo modello è stato progettato per coloro che desiderano un’esperienza di guida coinvolgente senza dover optare per le varianti più estreme come la GTS o la GT3. La scelta di un cambio manuale a 6 marce, ereditato dalla GT3, rende la guida ancora più emozionante, permettendo ai piloti di sentirsi completamente connessi con la vettura.

Prestazioni da brivido

Le prestazioni della Porsche 911 Carrera T sono impressionanti: lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 4,5 secondi, con una velocità massima di 295 km/h. Questi numeri non solo la rendono una delle sportive più veloci sul mercato, ma dimostrano anche l’impegno di Porsche nel mantenere un equilibrio tra potenza e maneggevolezza. La presenza di freni maggiorati e un’asse posteriore sterzante di serie contribuiscono a una tenuta di strada senza pari, rendendo ogni curva un’esperienza memorabile.

Design e comfort interni

Esteticamente, la Carrera T si distingue per dettagli unici, come lo spoiler maggiorato e gli adesivi con il logo del cambio. All’interno, il design è altrettanto accattivante, con un pomello della leva del cambio in legno e un volante GT in pelle. I sedili, dotati di regolazione elettrica a 4 vie, offrono un comfort superiore, rendendo ogni viaggio, sia su strada che in pista, un vero piacere. La possibilità di scegliere la variante Cabriolet aggiunge un ulteriore livello di fascino, permettendo di godere della guida all’aria aperta senza compromettere le prestazioni.

Prezzi e disponibilità

Le ordinazioni per la nuova Porsche 911 Carrera T sono già aperte, con un prezzo di partenza di 147.320 euro per la versione coupé e 161.751 euro per la Cabriolet. Questi prezzi, sebbene elevati, riflettono la qualità e le prestazioni offerte da questo modello. La Carrera T si posiziona quindi come una scelta intelligente per gli appassionati di auto sportive che cercano un equilibrio tra prestazioni, comfort e design.