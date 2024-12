Porsche trionfa nel mondiale piloti

Il campionato FIA WEC 2024 ha visto un finale emozionante, con la Porsche #6 che ha conquistato il titolo mondiale piloti grazie a una prestazione straordinaria. L’equipaggio, composto da André Lotterer, Kevin Estre e Laurens Vanthoor, ha dimostrato una costanza impressionante, ottenendo vittorie decisive in Qatar e Giappone. Questi successi, uniti a secondi posti in Italia, Belgio e Brasile, hanno permesso alla Porsche di dominare la classifica finale, portando a casa un trofeo prestigioso.

Ferrari in seconda posizione

La Ferrari #50, guidata da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, ha chiuso il campionato in seconda posizione. Nonostante non sia riuscita a eguagliare i risultati della Porsche, la squadra ha ottenuto un’importante vittoria nella storica 24 Ore di Le Mans, un evento che ha segnato la stagione. Questo trionfo ha dimostrato il potenziale della Ferrari, che continua a essere una delle squadre più competitive nel panorama delle corse endurance.

Il titolo costruttori va a Toyota

In una lotta serrata per il titolo costruttori, la Toyota ha avuto la meglio su Porsche per un margine minimo di soli 2 punti. Con i 39 punti conquistati nell’ultima gara in Bahrain, la Toyota ha scavalcato la Porsche, aggiudicandosi così il titolo. Questo risultato è il frutto di una stagione ben pianificata e di prestazioni costanti, che hanno permesso alla Toyota di emergere come leader tra i costruttori. La competizione tra queste due case automobilistiche ha reso il campionato ancora più avvincente, attirando l’attenzione di appassionati e critici.