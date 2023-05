La Porsche Taycan avrà un nuovo sistema di raffreddamento attivo dei freni. L’elettrico pragmatico non è per tutti. A Zuffenhausen, la roccaforte di Porsche, le prestazioni sono al centro delle specifiche. E questo è ancora più vero dopo l’arrivo della Tesla Model S Plaid, che ha in parte motivato il costruttore tedesco a sviluppare una Porsche Taycan ancora più piccante.

Porsche Taycan: nuovo sistema di raffreddamento attivo dei freni

Secondo le prime indiscrezioni, questa ipotetica Porsche Taycan Turbo GT svilupperebbe almeno 1.000 CV, il nuovo minimo in termini di prestazioni elettriche elevate. Ma a differenza della sua concorrente, non si limiterà a superare i limiti, ma sarà anche dotata di nuove soluzioni tecniche, come un sistema di raffreddamento attivo.

Avvistato da CarBuzz, questo recente brevetto depositato dal marchio tedesco consentirebbe di mantenere l’efficienza di un sistema di raffreddamento convenzionale, aggirando al contempo i vincoli aerodinamici causati dai condotti di aspirazione dell’aria (resistenza interna) e dalle turbolenze laterali.

Il dispositivo è relativamente semplice e simile ai flap aerodinamici attivi presenti su alcune auto elettriche (Hyundai Ioniq 5, ad esempio). Quando si aziona il pedale del freno, il sistema idraulico apre il flap per consentire all’aria fresca di fluire attraverso i condotti verso i freni.

Alle alte velocità o quando la temperatura è più bassa, il flap si chiude per migliorare le prestazioni aerodinamiche. Non è ancora stato comunicato un calendario. Tuttavia, la prossima Porsche Taycan GT, se non le future auto sportive elettriche, sarà la prima a beneficiarne.

