Un viaggio attraverso i circuiti del mondo

La Porsche Taycan Turbo GT ha recentemente fatto notizia per aver stabilito record su tre circuiti di fama mondiale: il Nurburgring Nordschleife in Germania, il Weathertech Raceway Laguna Seca in California e, più recentemente, lo Shanghai International Circuit in Cina. Questo modello non è solo un’auto elettrica, ma un simbolo di innovazione e prestazioni nel settore automobilistico. Con un tempo record di 1:28.00 minuti a Shanghai, la Taycan ha dimostrato di essere la berlina elettrica più veloce al mondo, un traguardo che non solo esalta le capacità del veicolo, ma anche l’ingegneria Porsche.

La tecnologia al servizio delle prestazioni

La Taycan Turbo GT è dotata di un pacchetto Weissach che include componenti in carbonio, riducendo il peso fino a 75 kg rispetto alla Taycan Turbo S. Questa leggerezza, combinata con le sospensioni Porsche Active Ride, permette una manovrabilità e una stabilità senza precedenti. Kevin Giek, Vice President Model Line Taycan, ha sottolineato l’importanza di testare il veicolo su circuiti diversi per dimostrare la versatilità e l’eccellenza del pacchetto complessivo. Ogni circuito presenta sfide uniche, e la Taycan ha superato ognuna di esse con successo.

Un pilota e una macchina in perfetta sintonia

Lars Kern, pilota di sviluppo Porsche, ha condiviso la sua esperienza sul circuito di Shanghai, evidenziando le difficoltà incontrate a causa delle condizioni meteorologiche variabili. Nonostante la pioggia e la pista umida, Kern ha elogiato l’equilibrio e le prestazioni della Taycan, sottolineando l’importanza di una corretta accelerazione e frenata nelle curve critiche. La preparazione del veicolo, con gabbia di sicurezza e pneumatici Pirelli Trofeo RS, ha garantito la massima sicurezza e prestazioni in pista. Questo approccio meticoloso alla progettazione e alla preparazione è ciò che distingue Porsche nel panorama automobilistico moderno.