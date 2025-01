Il team Gresini Racing si prepara per il 2025

La serata di sabato a Imola ha segnato un momento importante per il team Gresini Racing, che ha presentato ufficialmente i suoi piloti per la stagione 2025. Dopo il Trackhouse Racing e l’Aprilia Racing, Gresini è stato il terzo team a svelare le proprie carte, in un evento che ha attirato l’attenzione di appassionati e media. La scuderia, fondata dal compianto Fausto Gresini e ora guidata dalla moglie Nadia Padovani, si presenta con un mix di esperienza e freschezza, puntando a mantenere alte le aspettative dopo un 2024 di successo.

Alex Marquez: un ritorno carico di aspettative

Alex Marquez, che inizia il suo terzo anno con il team, ha condiviso le sue emozioni durante la presentazione. “L’inverno è stato particolarmente lungo, ma ora è quasi il momento di tornare all’azione”, ha dichiarato. Marquez ha elogiato i nuovi colori della moto, sperando che possano portare grandi risultati. “Ho lavorato duramente durante l’off season per arrivare preparato fisicamente e mentalmente al 2025”, ha aggiunto, sottolineando la sua determinazione a lottare per posizioni di vertice in ogni gara.

Fermin Aldeguer: la freschezza di un debuttante

Fermin Aldeguer, giovane talento spagnolo, ha espresso la sua gioia per la prima presentazione da pilota MotoGP. “È la mia prima volta per tante cose, e il nuovo design della moto è fantastico e molto aggressivo”, ha affermato. Aldeguer ha evidenziato come il team Gresini Racing rappresenti una grande realtà nel panorama della MotoGP, e ha manifestato la sua voglia di tornare in pista. “Questa presentazione è già un bel passo di avvicinamento verso la stagione 2025”, ha concluso, mostrando entusiasmo per il suo debutto.

Le aspettative per la stagione 2025

Il team Gresini Racing guarda al futuro con ottimismo. “Ci lasciamo alle spalle un grande 2024 e abbracciamo con forza un 2025 in cui le aspettative rimangono alte”, ha dichiarato Nadia Padovani. Con due piloti di grande talento e un team esperto, Gresini punta a continuare a sorprendere, come ha fatto dal 2022 ad oggi. “Fermin è appena arrivato, ma è già entrato nei nostri cuori, mentre Alex deve lottare per la top five in ogni weekend di gara”, ha aggiunto Padovani, evidenziando la fiducia riposta nei suoi piloti e nel nuovo progetto.