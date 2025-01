Prezzi dei veicoli elettrici in calo: un’analisi globale

Il calo dei prezzi dei veicoli elettrici dal 2018

Negli ultimi anni, il mercato dei veicoli elettrici (EV) ha visto una significativa diminuzione dei prezzi, con una riduzione media del 25% dal 2018. Questo cambiamento ha reso le auto elettriche più accessibili rispetto al passato, quando il costo elevato rappresentava un ostacolo per molti consumatori. Oggi, i veicoli elettrici non solo sono più economici, ma anche più competitivi rispetto ai modelli a motore termico (ICE).

Disparità regionali nei prezzi

Tuttavia, il calo dei prezzi non è uniforme in tutto il mondo. In Europa, i consumatori continuano a pagare prezzi significativamente più alti rispetto a quelli in Cina. Ad esempio, il modello Polestar 4 ha un costo di circa 62.900 dollari negli Stati Uniti, mentre in Cina lo stesso veicolo è venduto a soli 52.190 euro. Questa disparità evidenzia le differenze nelle politiche fiscali e nei costi di produzione tra le varie regioni.

Il divario di prezzo tra veicoli elettrici e a combustione

Un rapporto di Jato Dynamics ha rivelato che il divario di prezzo tra veicoli elettrici e a combustione interna è sceso al livello più basso di sempre. Negli Stati Uniti, il divario era del 50% fino al 2021, ma è sceso al 15% nel 2023. In Europa, la situazione è più complessa, con un divario che è aumentato dal 27% nel 2021 al 29% nel 2023, prima di tornare al 22% lo scorso anno. Questo andamento riflette sia il calo dei prezzi degli EV sia l’aumento dei costi dei veicoli a combustione interna.

Implicazioni per il futuro della mobilità elettrica

Nonostante i progressi, l’accessibilità economica degli EV varia ampiamente da una regione all’altra, evidenziando disuguaglianze globali che potrebbero influenzare il ritmo della transizione verso una mobilità elettrica sostenibile. Le politiche economiche e fiscali delle istituzioni nazionali e sovrannazionali giocheranno un ruolo cruciale nel determinare come e quando i veicoli elettrici diventeranno la norma piuttosto che l’eccezione.