Socar introduce un limite ai prezzi di benzina e diesel sulla rete Ip, promettendo un sollievo graduale per famiglie e tassisti

Il mercato italiano dei carburanti sta vivendo una delle fasi più critiche degli ultimi anni: l’instabilità geopolitica ha spinto i prezzi al di sopra dei livelli abituali, creando tensione tra consumatori, imprese e istituzioni. Dopo l’intervento di Eni, che ha fissato un tetto di 2,19 € per il diesel e 1,99 € per la benzina a partire dal 28 settembre, anche il gruppo azero Socar ha deciso di intervenire. L’annuncio, comunicato tramite una nota stampa, prevede l’instaurazione di un price cap sulla rete di distribuzione Italiana Petroli (Ip) con effetto a partire da domani e applicazione graduale.

Socar fissa un tetto ai prezzi sulla rete Ip

Il dice è chiaro: Socar proprietario di Italiana Petroli, intende “calmierare i prezzi dei carburanti” commercializzati in Italia. La decisione è stata annunciata subito dopo la conclusione dell’acquisizione di Italiana Petroli da parte del gruppo, avvenuta l’8 maggio scorso mediante l’acquisto da Api Holding. Nella nota, la società azera ha evidenziato il desiderio di “rafforzare l’impegno nei confronti dell’Italia” e di offrire un “significativo supporto ai partner e ai retisti” della rete Ip, sottolineando la trasparenza e la collaborazione come valori distintivi nel panorama energetico nazionale.

Acquisizione di Italiana Petroli da Api Holding

L’operazione del 8 maggio ha portato Italiana Petroli storica nella distribuzione di carburanti, sotto il controllo di Socar. Questo passaggio ha consentito al gruppo azero di consolidare la propria presenza sul territorio italiano, facilitando l’implementazione di politiche di prezzo più coordinate. Il presidente di Socar Rovshan Najaf, ha ringraziato il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, per il sostegno che ha reso possibile un intervento così tempestivo e mirato.

Il meccanismo di limitazione: scadenze e modalità

Il tetto dei prezzi entrerà in vigore da domani e sarà attuato progressivamente lungo la rete a marchio Ip. La nota espone che il valore preciso del price cap sarà definito tenendo conto delle diverse esigenze della filiera, che comprende migliaia di operatori. L’obiettivo è garantire la sopravvivenza della filiera senza compromettere l’equilibrio economico dei distributori. Parallelamente, Socar sta valutando le modalità più efficaci per estendere il meccanismo anche alle stazioni a marchio Esso e ad altri operatori che si riforniscono da Ip, creando così una rete capillare di prezzi controllati su tutto il territorio nazionale.

Prezzi attuali e confronto con il nuovo tetto

Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio self-service sulla rete stradale nazionale è di 2,159 € per la benzina e 2,377 € per il gasolio. Sulle autostrade, i valori si aggirano attorno a 2,254 € per la benzina e 2,459 € per il diesel. Queste cifre mostrano quanto il costo medio dei carburanti sia ancora elevato rispetto ai limiti che Socar intende introdurre. Anche se i valori esatti del tetto non sono stati ancora comunicati, l’aspettativa è che essi si collocano al di sotto dei livelli attuali, fornendo un supporto concreto a famiglie e imprese.

Reazioni istituzionali e sindacali

Il capo del governo, Giorgia Meloni, ha accolto positivamente l’iniziativa, confermando che il Governo continuerà a operare per proteggere il potere d’acquisto delle famiglie in una fase internazionale complessa. Nel frattempo, i sindacati dei tassisti hanno lanciato l’avviso di uno sciopero, definendo la situazione del “caro-carburanti” “insostenibile”. Le organizzazioni di classe, tra cui Unica Taxi Filt Cgil e Uiltrasporti, hanno chiesto al Governo misure concrete quali la riduzione delle accise o l’aumento del credito d’imposta. Il presidente provinciale di Federtaxi Cisal a Roma, Carlo Di Alessandro, ha precisato che, in assenza di un incontro con le autorità, i tassisti potrebbero fermare il servizio, intensificando la pressione sul tema dei prezzi dei carburanti.