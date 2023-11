Quale auto guida Sofia Goggia? Un'auto sportiva ideale per tutto, soprattutto per andare veloce.

Sofia Goggia è una delle sciatrici italiane di maggior successo degli ultimi anni, vincitrice di quattro coppe del mondo di discesa, di un oro olimpico e di due ori mondiali. In questo articolo scopriamo quale auto guida quando non è impegnata sulla neve.

Quale auto guida Sofia Goggia

Sofia Goggia non ha mai nascosto la sua passione per il mondo dei motori, infatti è stata vista al volante di diverse auto della marca Audi (sponsor della nazionale italiana di sci, ndr).

Questa sua voglia di andare veloce anche in auto, così come quando indossa i suoi sci da discesa, ha fatto si che qualche mese fa si facesse un regalo.

Si è infatti comprata un’Audi RS6 Avant in colorazione verde perla, giusto per non passare inosservata. Si tratta di una vettura dotata della trazione integrale Quattro e di motore V8 4.0 da 600 cavalli.

La potenza sotto il piede destro quindi non le manca, come se non bastasse è perfetta anche per spostarsi sulla neve grazie alle quattro ruote motrici. Un’auto che rispecchia pienamente l’attitudine della proprietaria alla vita sia sportiva che privata.

Goggia è infatti un’atleta e una donne che non si arrende mai ed è capace sempre di vedere gli aspetti positivi delle situazioni, anche di quelle più complicate e difficili.

La RS6 Avant è la prima RS della sua collezione. Le Audi griffate da questa sigla sono le più sportive e veloci. In particolare questa station-wagon la si può tranquillamente definire un “lupo travestito da agnello” perché pur essendo bombata di carrozzeria e ben piantata a terra, agli occhi dei non appassionati non attira molta attenzione.

Chissà cosa potrà arrivare in garage nel futuro, magari il grande salto con una R8 per restare con la casa di Ingolstadt. Non resta che seguire le sue avventure sui social dove Sofia è sempre molto attiva.

