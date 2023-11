Audi Q6 e-tron: la sfida elettrica 2024 di Audi

Audi è pronta a far debuttare sul mercato Q6 e-Tron il suo nuovo suv elettrico che sancirà un aumento della flotta dei veicoli a zero emissioni presenti nella gamma. Si tratta di una decisione volta ad abbracciare il cambiamento interno al mondo dell’Automotive che riguarda le maggiori case automobilistiche. Vediamo in dettaglio il modello.

Audi Q6 e-tron 2024: interni e scheda tecnica

Sugli interni della nuova auto non ci sono ancora molti dettagli quello che possiamo dire è che alcuni elementi come il volante avranno un legame con il presente, in particolare avrà un design delle razze con quella in basso piatta, come già visto su altri modelli, per poi confluire verso il centro in maniera obliqua. Si tratta di una scelta che differisce rispetto alla A6 E-Tron.

Sul fronte della tecnologia il sistema di infotainment sarà di tipo flottante e di dimensioni maggiorate rispetto a quanto siamo abituati a vedere attualmente, cambiando totalmente il rapporto uomo-macchina. L’effetto che si avrà è come quello di controllo di un tablet dove oltre alle informazioni di navigazione vi saranno anche aspetti tecnici dell’auto.

A livello tecnico non si sa ancora se la vettura sarà disponibili in diversi range di autonomia sulla base del modello scelto, il taglio minimo che Audi punta a raggiungere è quello dei 600 km così da non aver alcuna ansia da ricarica.

Probabilmente potranno arrivare batterie “long range” che aumentano notevolmente la già buona autonomia. Sulle versioni che ci saranno non si hanno notizie anche se è quasi certa la presenza della versione “quattro” dotata di un motore per ogni asse così da avere la trazione integrale.

Prezzo e uscita

L’uscita della nuova Audi Q6 e-Tron è prevista per il prossimo anno, le immagini ufficiali arriveranno all’inizio del 2024 con il debutto in concessionaria previsto nei primi 6 mesi.

Il prezzo non è ancora stato annunciato, anche se indicativamente potrebbe trattarsi di un’auto il cui prezzo di partenza può oscillare dai 65 ai 68 mila euro.