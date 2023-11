Scenic nel suo model year 2024 cambia totalmente il proprio volto e la propria struttura staccandosi totalmente dal “cordone ombelicale” che era il suo essere monovolume, diventando una specie di piccolo suv. In questo articolo vediamo i principali dettagli e il suo debutto su strada per il mercato italiano.

LEGGI ANCHE: Jaecoo 7 – prezzo, interni e dimensioni

Renault Scenic E-Tech 2024: dimensioni e scheda tecnica

La Scenic E-Tech 2024 adotta la medesima piattaforma costruttiva della Megane E-Tech ovvero la Cmf-Ev ma a cambiare sono le dimensioni che si ingrandiscono rispetto all’altro modello presente in gamma.

Un’idea congrua con quello che ha rappresentato Scenic nell’Universo Renault ovvero lo sviluppo sia in termini stilistici che di dimensioni di Megane sin dalla sua prima versione sul finire degli anni ’90.

Di seguito riepiloghiamo le dimensioni del my-2024:

Lunghezza : 4 metri e 47

: 4 metri e 47 Larghezza : 1 metro e 86

: 1 metro e 86 Altezza : 1 metro e 57

: 1 metro e 57 Passo: 2 metri e 79

Passo e lunghezza sono i dati che discostano maggiormente rispetto a Megane e dove traspare realmente la differenza tra i due modelli una volta su strada.

La Scenic E-Tech 2024 è disponibile per il momento con due motorizzazioni elettriche, la prima, entry level, ha una potenza di 170 cavalli e 280 Nm di coppia con un’autonomia di 420 km.

Quella invece più grande offre una potenza di 220 cavalli ed una coppia massima di 300 Nm. L’autonomia qui sale a 620 km quindi un aumento di 200 rispetto al modello “base”.

LEGGI ANCHE: Toyota CH-R – prezzo, dimensioni, interni

Interni e prezzo

Internamente la tecnologia spadroneggia, con i due schermi da 12 pollici per il quadro strumenti ed il sistema di infotainment, basato su Android che permette di scaricare oltre 50 app da poter gestire anche tramite comandi vocali.

L’abitabilità posteriore è notevole in particolare lo spazio per le ginocchia e la testa di conseguenza le persone alte non hanno problemi a salire e scendere dal veicolo e a mantenere la posizione per lunghi tragitti.

Il prezzo per il mercato italiano dovrebbe partire da 50.000 euro con consegne che inizieranno all’inizio del nuovo anno.