I colori preferiti dagli italiani in termini di automobili, scopriamo quali sono quelli più in voga.

Le auto si scelgono principalmente per aspetti come la praticità, la spaziosità, la tipologia di motore o la dinamica di guida una volta in marcia ma c’è anche un altro dato che bisogna prendere in considerazione: il suo colore. In questo articolo infatti vediamo quali sono i colori preferiti sulle automobili in Italia.

LEGGI ANCHE: Parabrezza auto, come viene prodotto e cosa esprimono i simboli

Quali sono i colori preferiti per le automobili in Italia?

Secondo un sondaggio effettuato dal popolare sito di controllo auto CarVertical il colore preferito dagli italiani per le automobili è il grigio con un valore del 34,7% seguito dal nero al 29,4% e dal bianco con il 13,2% dei consensi.

Colori che ci si poteva aspettare di trovare sul podio dato che sono quelli che si vedono maggiormente su strada, ma perché questa scelta? Perchè i colori meno vivaci ed appariscenti tendono a logorarsi di meno con il passare degli anni e questo è utile se si vuole mantenere il valore dell’auto nel corso del tempo.

Tuttavia, il grigio negli anni 2000 aveva assunto più seguaci con un valore del 38,7% che è andato scemando in questi 20 anni poiché la gente ha preferito optare per altre tinte meno anonime seppur non estreme.

LEGGI ANCHE: Falso testimone incidente stradale, cosa si rischia e come difendersi

Out i colori vivaci e accesi

I colori vivaci o accesi come il verde ed il giallo vengono evitati sulle auto più comuni perché tendono a sbiadire, causando una perdita di valore economico sul mercato dell’usato, ecco quindi spiegato perché non si vedono sui maggiori siti di vendita auto con queste colorazioni.

Spicca il blu con un 12,4% anche se questo colore ha diverse trame e solitamente si tende a vedere la tonalità più scura. Il rosso è presente al 2,9% pur essendo il colore sportivo per antonomasia.

A favore di questo poco sviluppo dei toni caldi anche le case automobilistiche che propongono sempre meno attrattive in termini di verniciature per le nuove auto.