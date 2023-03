Qualifiche Moto GP Portogallo, pole a Marc Marquez. Secondo Bagnaia

Si sono concluse nel circuito di Portimao in Portogallo le qualifiche valide per il posizionamento nella griglia di partenza della Moto GP. Ad avere la meglio è stato Marc Marquez seguito rispettivamente in seconda e terza posizione da Bagnaia e Martin. Da segnalare che in questo weekend di gara andrà “in scena” per la prima volta la sprint race. Le aspettative sono altissime.

Qualifiche Moto GP Portimao, la classifica delle prove

Di seguito scopriamo come si comporrà la griglia di partenza di questo GP :

Marc MARQUEZ 1:37.226 Francesco BAGNAIA +0.064 Jorge MARTIN +0.228 Miguel OLIVEIRA +0.295 Jack MILLER +0.323 Enea BASTIANINI +0.358 Maverick VINALES +0.372 Marco BEZZECCHI +0.390 Luca MARINI +0.396 Johann ZARCO +0.654

Marquez e Oliveira accedono alla Q2

La prima parte delle qualifiche ha visto tra i protagonisti Marc Marquez e Miguel Oliveira. I due piloti hanno superato la Q1. Fuori invece Alex Marquez. Questa la classifica al termine della Q1:

Marc MARQUEZ 1:37.675 Miguel OLIVEIRA +0.174 Alex MARQUEZ +0.295 Joan MIR +0.389 Brad BINDER +0.430 Alex RINS +0.458 Franco MORBIDELLI +0.660 Takaaki NAKAGAMI +0.764 Augusto FERNANDEZ +0.789 Raul FERNANDEZ +0.817

Grande attesa per la prima Sprint Race della MOTO GP

Nel frattempo va detto che l’atmosfera in vista dalla primissima Sprint Race nella storia della MOTO GP è quanto mai carica. La Sprint Race andrà in onda a partire dalle 16 di sabato 25 marzo. Questa corsa non determinerà il posizionamento nella griglia, ma saranno comunque messi in palio molti punti utili per la classifica mondiale.

Quali sono le condizioni di Pol Espargarò dopo le prove

C’è grande apprensione per le condizioni di Pol Espargaró. Il pilota non è fortunatamente in pericolo di vita. Questo è ciò che emerge dal bollettino medico che ha reso noto quali sono le condizioni del pilota e fratello di Alex: “Contusione polmonare, frattura della mandibola e frattura di una vertebra dorsale”.