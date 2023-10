L’auto di cortesia è una soluzione che di questi tempi è divenuta una normalità, si tratta dell’opportunità offerta da officine e/o carrozzerie per non far restare a piedi i propri clienti quando la loro auto è in riparazione così da continuare a potersi muovere per svolgere le normali attività quotidiane. In questo articolo vediamo quanto costa in media questo servizio.

Quanto costa un’auto di cortesia

Non vi è una politica che stabilisce se l’auto di cortesia è viene offerta a pagamento o in via gratuita. Dipende dalla polizza assicurativa o dal contratto di acquisto della propria auto se questa è stata acquistata da un concessionario ed è ancora in garanzia al momento del sinistro.

Ponendo il caso che l’auto di cortesia (o sostitutiva) venga offerta a pagamento, la tariffa per il noleggio varia da un minimo di 20 euro al giorno sino ad un massimo di 30€. Tuttavia le carrozzerie solitamente la offrono in via gratuita e non si devono pagare spese aggiuntive.

Quindi la spesa media per il noleggio è contenuta anche perché di solito la si utilizza per un periodo limitato, sino alla completa sistemazione della propria vettura precedentemente incidentata.

Se si verifica il furto del mezzo il noleggio si può prolungare e la spesa va a crescere ma questo periodo è necessario sia per provare a recuperare l’auto rubata o se questa non è più funzionante per trovare una nuova auto da acquistare.

Il fine è che l’auto sostitutiva, proprio come suggerisce il suo nome, possa venir utilizzata per continuare a spostarsi per le attività quotidiane evitando di restare a piedi per un determinato periodo, sia esso breve o prolungato.

Si tratta di un servizio in vigore da diverso tempo che ormai è diventato la normalità perché sia le carrozzerie che le concessionarie sono consapevoli che l’auto è un mezzo indispensabile per muoversi.

