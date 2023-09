E’ possibile circolare con un’auto intestata ad un defunto, si è possibile ma questa licenza ha un limite di tempo entro cui bisogna dichiarare che si intende tenere o non tenere l’automobile della persona che è venuta a mancare. In questo articolo scopriremo le tempistiche.

Quanto tempo si può circolare con l’auto di un defunto

Se l’auto non è mai stata usata dalle persone che sono parenti del defunto quando egli era in vita il limite di tempo entro cui è possibile usare l’automobile prima di avviare le pratiche per la nuova intestazione è di 30 giorni.

Infatti se si usa la macchina di una persona defunta in automatico ne si accetta la sua eredità in quanto anche l’automobile è tra i beni lasciati in eredità di conseguenza non ci si può sottrarre a questa accettazione.

Diverso il caso di un erede che utilizzava l’auto già quando il defunto era in vita, qui il chiamato all’eredità deve fare l’inventario nei tre mesi successivi la morte e dopo 40 giorni dichiarare se intende accettare l’eredità o rinunciarvi. In caso di rinuncia è consigliabile tenere l’auto in garage.

Bollo e Assicurazione si continuano a pagare?

Si l’assicurazione si paga anche su un veicolo intestato ad un defunto e sono tenuti a pagarla gli eredi questo è divenuto legge dal 2021 quando si è stabilito che anche i veicoli che sostano in un’area privata non accessibile al pubblico (es. garage) senza essere utilizzati se idonei alla circolazione devono essere coperti da polizza assicurativa.

Il bollo, anche questo viene pagato dagli eredi perché la morte non implica un’interruzione nel pagamento della tassa di possesso, quindi è necessario spartire il pagamento tra chi eredita in base alla quota di eredità che gli spetta.