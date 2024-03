Quanto costa la revisione per scooter 50? Il prezzo

La revisione di scooter e motocicli 50 ha sfortunatamente lo stesso prezzo di uno scooter di cilindrata 250 o 125. In Italia infatti nel 2020 rimane la legge che fissa il medesimo prezzo di revisione per auto, moto e scooter. Vediamo quanto costa.

Quanto costa la revisione scooter 50

Il sito ufficiale delle auto e moto Italiano indica che la legge vigente impone uno stesso costo sia per autoveicoli, ciclomotori e motocicli. Il listino presentato è molto dettagliato: 45,00 euro per la revisione del mezzo a cui va aggiunta l’iva al 22%. Il costo sale a 54,90 euro, ma non è finita. Vanno infatti calcolati anche i diritti per la motorizzazione (9 euro) e le spese postali (1,78 euro). Il totale ammonta a 65,68 euro.

Truffe e prezzo reale

Attenzione, però. Non è raro che la spesa possa aumentare. A Roma, ad esempio, c’è chi ha pagato 75/85 euro. Forse per la manodopera e il servizio, tuttavia la legge parla chiaro e anche il sito dell’Aci lo spiega.

“per i ciclomotori fino a 50 cc e per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW (cd. “Minicar”), solo se utilizzati sulla pubblica strada, deve essere corrisposta la tassa di circolazione con decorrenza gennaio/dicembre.”

Secondo una stima aggiornata al 2023, i prezzi presso la Motorizzazione sono di circa 45 euro, mentre presso un’officina privata si aggirano sugli 80 euro.

Ogni quanto va fatta revisione

Per i motocicli e ciclomotori il tempo di decorrenza tra una revisione e l’altra è di due anni. La revisione scade alla fine del mese in cui è stata fatta i due anni precedenti. Non ci sono scusanti o proroghe, la legge parla chiaro e si rischiano multe davvero salate.

