Mantenere la vostra auto a metano è di vitale importanza. Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Dove fare la revisione delle bombole per l’auto a metano? Quali sono i costi e, soprattutto, cosa si deve sapere in merito?

In questo articolo vi spieghiamo tutti i dettagli, partendo dai centri a cui rivolgersi alle scadenze da controllare.

Dove fare la revisione delle bombole per l’auto a metano?

La revisione delle bombole non può essere fatta in qualsiasi autofficina, in quanto è necessario che venga effettuata da centri competenti. Tra questi rientrano i centri di collaudo GFBM, gestiti da Eni Spa.

La sigla sta per Gestione Fondo Bombole Metano. È bene sapere che si tratta generalmente di un semplice controllo, quindi non di una sostituzione. Quest’ultima va fatta nel caso ci siano problematiche, tra cui usura e mal funzionamenti che potrebbero essere pericolosi.

Ogni quanto fare la revisione delle bombole?

Dipende dall’omologazione del veicolo. Ecco un esempio riassuntivo:

Normativa nazionale DGM : revisione da effettuare ogni 5 anni

: revisione da effettuare ogni 5 anni Normativa europea R110 ECE/ONU : revisione da effettuare ogni 4 anni

: revisione da effettuare ogni 4 anni Infine, normativa europea R110 ECE/ONU di tipo IV: da effettuare ogni 4 anni e, successivamente, ogni due anni

Come controllare la scadenza della revisione

Per verificare la scadenza potrete controllare il cartellino GFBM presente sul vano motore, in cui troverete il numero e l’omologazione della bombola. Oltretutto, troverete la data dell’ultima revisione.

Se guidate senza aver fatto revisionare le bombole, quindi oltre la data di scadenza, oltre a sottoporvi a un pericolo tangibile potrete essere multati fino a € 574.

I costi

Generalmente, la revisione dovrebbe essere gratuita, dato che i possessori di un’auto a metano pagano una somma aggiuntiva sul metano.

Tuttavia, bisogna considerare i costi di manodopera e le eventuali sostituzioni. In quel caso il prezzo potrebbe variare.

