Il tagliando è una delle operazioni necessarie al fine di mantenere la nostra auto in perfetta salute così da non avere problemi una volta in marcia. In questo articolo vedremo quanto costa eseguire questa operazione in media sul territorio italiano.

LEGGI ANCHE: Quanto costa caricare l’auto elettrica

Quanto costa fare un tagliando auto

Il tagliando auto si esegue periodicamente seguendo le specifiche della casa costruttrice ed è un intervento volto a prevenire un’usura eccessiva del veicolo garantendone così elevati parametri di sicurezza.

Ogni quanto farlo è a discrezione dell’automobilista, sulla base anche dell’utilizzo della macchina, se non la si utilizza ponendola a grandi stress sia a livello meccanico che dei componenti non meccanici, come ad esempio freni e gomme, l’ideale è seguire le indicazioni che propone la casa costruttrice.

Il costo del tagliando varia a seconda del tipo di vettura e degli interventi da effettuare dopo un’attenta verifica da parte del meccanico. Se ci si appoggia alla rete ufficiale della propria auto il costo va da 250 euro a salire.

Mentre se invece ci si reca presso officine non ufficiali ma che comunque sono in grado di offrire un servizio professionale il costo è più basso in media oscilla tra i 100 ed i 150 euro.

La sua durata è varia, in media un intervento senza grandi sostituzioni ha una durata di 4 ore circa, se invece la macchina necessita di maggiore manutenzione le ore salgono, si può arrivare ad avere tagliandi anche di 7-8 ore.

Il tagliando ricordiamo che non è obbligatorio ma è fortemente consigliato. Differisce dalla revisione in quanto quest’ultima è obbligatoria per legge per poter circolare su strada mentre il tagliando è un controllo che vuole fare l’utente per controllare l’usura del proprio veicolo nel corso del tempo.

LEGGI ANCHE: Mercedes GLA – prezzo, dimensioni e scheda tecnica