La speciale classifica stilata dal portale Racingnews365 ha decretato il trionfo delle nuove monoposto Mercedes, almeno dal punto di vista estetico. Come ogni anno la piattaforma britannica ha chiesto ai propri utenti di votare quella che secondo loro è l’automobile migliore tra tutte le partecipanti al prossimo campionato del mondo. L’esito del sondaggio che ha coinvolto migliaia di utenti? Pare che dal punto di vista tecnico, ma soprattutto estetico, le nuove monoposto Mercedes non abbiano rivali!

Assistere a una gara dal vivo è un’esperienza indimenticabile

L'attesissimo Gran Premio dell'Emilia Romagna si terrà sullo storico tracciato dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Proprio qui divenne leggenda Michael Schumacher, pilota che riuscì ad ottenere, alla guida della Benetton prima e della Ferrari poi, ben sette vittorie. Il Gran Premio di Imola è in programma tra il 17 e il 19 maggio 2024, weekend durante il quale i famosissimi saliscendi del circuito dedicato a Enzo e Dino Ferrari torneranno ad essere i veri protagonisti del mondiale. L'autodromo di Imola è stato eletto all'unanimità tra i più divertenti dell'intera stagione automobilistica, grazie alla varietà del tracciato, alla perfetta organizzazione dell'evento e all'impegno che gli addetti ai lavori mettono nel proprio lavoro. E l'atmosfera che si respira a bordo pista non è certamente da meno!

Mercedes e Ferrari battono Red Bull, almeno secondo il pubblico

Per una volta, la rossa di Maranello è riuscita a sopravanzare la pressoché invincibile monoposto austriaca. La Red Bull, infatti, nella graduatoria stilata dagli utenti del sito Racingnews365 ha dovuto accontentarsi del gradino più basso del podio. Il team di Max Verstappen ha ricevuto soltanto il 17,4% delle preferenze, portandosi a casa la medaglia di bronzo virtuale. Responsabili del “tracollo” alcune modifiche estetiche, giudicate dai tifosi poco piacevoli alla vista. Seconda posizione per le nuove monoposto Ferrari, che dimostrano ancora una volta di essere tra le più apprezzate del Circus della Formula 1. Il Cavallino Rampante ha ottenuto il 24% dei voti, che purtroppo non sono bastati per aggiudicarsi il primo posto assoluto. Sul gradino più alto del podio, infatti, è finita la Mercedes, con il 27,7% delle preferenze. La W15 F1, presentata soltanto sette giorni fa, avrebbe soddisfatto pienamente le aspettative di Lewis Hamilton che, nonostante il matrimonio con la Ferrari a partire dal 2025, si è detto assolutamente concentrato sulla prossima stagione e fiero di poter guidare un’auto del genere. La nuova W15, le cui caratteristiche sono state svelate ai giornalisti il giorno di San Valentino, è nera e argento, con strisce azzurre sul naso e sull’alettone posteriore. Spiccano anche alcuni dettagli rossi, che ne migliorano ulteriormente l’impatto estetico. Insomma, prima che le strade di Hamilton e della Mercedes si dividano per sempre, il pilota inglese avrà l’onore di guidare una monoposto che sta facendo innamorare di sé milioni di appassionati in tutto il mondo.