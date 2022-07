Rapido C55 (2023): il nuovo camper da 140 CV

Il nuovo Rapido C55 è decisamente interessante e ricco di nuove caratteristiche. Pierre Rousseau e la sua famiglia, proprietari del produttore francese di veicoli per il tempo libero Rapido, sono all’11° posto tra le persone più ricche del settore automobilistico.

Rapido C55: Peugeot insegue il Ducato

Va detto che il marchio non è stato con le mani in mano, avendo appena presentato il catalogo 2023 in occasione dell’ultima convention di Mayenne. Tra le novità c’è il profilo C55, che subisce un lifting su un vettore Peugeot Boxer 2.2 140 BlueHDi di serie, al posto del Fiat Ducato. Il C55 2023 è lungo 6,72 m, largo 2,17 m e alto 2,75 m!

Luci di proiezione

All’interno, la C55 ha un passo di 3,80 metri. Nel salone c’è un sedile a L, un tavolo pieghevole, un seggiolino pieghevole (e due sedili cabina girevoli) e un primo letto in dinette per una persona grazie al sedile convertibile. La vita a bordo continua, con una cucina composta da un fornello a 2 fuochi in vetro serigrafato con sportello in vetro, un piano di lavoro e un frigorifero a compressione relativamente piccolo da 85 litri.

Biancheria da letto e armadi trasformabili

La sezione tricolore, separata giorno e notte da una parete rigida, ospita poi un bagno denominato Duo’Space. Comprende un lavabo, uno specchio, piccoli mobili contenitori, una colonna doccia (con carabottino) e un wc a cassetta.

Questa stanza ospita anche un lucernario oscurante con zanzariera e stendibiancheria! Infine, nella parte posteriore del camper, il C55 dispone di letti gemelli per due adulti di 80 x 199 cm + 80 x 185 cm, trasformabili in un unico letto matrimoniale trasversale con testata retroilluminata. Comprese anche rete a doghe in alluminio con doghe attive a più strati e materasso in schiuma ad alta resilienza di marca. Ai piedi di questi letti c’è persino un armadio

Il nuovo Rapido C55 viene venduto di serie con un’ampia stiva con vassoio in poliestere e porte laterali da 100 x 75 cm. Il prezzo è di 66.500 euro, mentre un anno fa era di 55.500 euro: nel frattempo, l’impennata del prezzo delle materie prime e la difficoltà di reperirle hanno influito…