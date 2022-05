Attualmente, i grandi furgoni elettrici del gruppo Stellantis, vale a dire Peugeot e-Boxer, Citroën ë-Jumper e Opel Movano-e, sono offerti con una scelta di batterie da 37 kWh o 70 kWh. Ma la batteria più grande è destinata ad aumentare di capacità a 75 kWh, come sui modelli del segmento inferiore (e-Expert, ë-Jumpy, Vivaro-e).

Il gruppo euro-americano introduce per la prima volta questa nuova batteria nel Regno Unito, presso Citroën e Vauxhall (marchio gemello di Opel). Lì, promette un ulteriore 15 miglia (24 km) di gamma per un massimo di 154 miglia (248 km) nel ciclo di omologazione mista WLTP. Queste cifre dovrebbero essere le stesse in Italia, dove la batteria da 70 kWh dovrebbe avere un’autonomia massima di 224 km. Non ci sono modifiche al powertrain di questi furgoni, che ancora fornisce 120 CV e 260 Nm di coppia alle ruote anteriori.

Peugeot e-Boxer ecc: nessun impatto sulla capacità di carico

Secondo Stellantis, l’installazione della nuova batteria non influenza il volume di carico (fino a 15 m³) o il carico utile (massimo 1.100 kg) dei veicoli in questione. Nel nostro paese, la batteria più grande è disponibile solo a partire dalla taglia L3 nei furgoni e L2S nei telai. Va notato che la batteria 37 kWh rimane nel catalogo per garantire il livello di ingresso di questi furgoni a zero emissioni, con una gamma che non supera 117 km nel ciclo misto WLTP.

Tuttavia, ha il vantaggio di essere offerto nella lunghezza L1. Resta da vedere se questo aggiornamento tecnico avrà un impatto sui prezzi di Peugeot e-Boxer, Citroën ë-Jumper e Opel Movano-e.

Opel Movano-e: motori e autonomia

Disponibile come motore singolo, il Movano elettrico utilizza un motore che eroga fino a 90 kW (122 CV) di potenza e 260 Nm di coppia.

Per preservare l’autonomia, Opel ha scelto di limitare la velocità massima del furgone a 110 km/h.

Batteria e autonomia del Movano elettrico

Come la Peugeot e-Boxer, il Movano-e ha due opzioni di batteria:

37 kWh per la versione base con un’autonomia di 117 km nel ciclo WLTP

70 kWh per la versione a lungo raggio, capace di percorrere 224 km con una sola carica

La ricarica

Lo sportello di ricarica del Movano si trova sul lato sinistro, proprio dietro la porta del conducente. Ha un connettore Combo incorporato e accetta sia la ricarica lenta che quella veloce. Per la ricarica AC, il veicolo è dotato di un caricatore di bordo da 7,4 kW. Questo può essere aumentato a 22 kW come opzione. Per la ricarica veloce in CC, la potenza aumenta a 50 kW.

