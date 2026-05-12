Record MotoGP: chi detiene vittorie, pole e titoli nella classe regina

La MotoGP è sinonimo di velocità, tecnica e rivalità: oltre alle emozioni in pista, la storia del campionato si racconta attraverso i numeri. Questo articolo riunisce i principali primati della classe regina, mettendo a confronto piloti e case costruttrici per capire chi ha dominato per risultati e continuità.

Tutti i record qui riportati si riferiscono alle gare e ai campionati della classe MotoGP/500cc e sono corretti al termine del Gran Premio di Francia 2026. Le fonti principali sono MotoGP.com e Motorsport Stats, utilizzate per garantire la massima accuratezza dei dati.

I piloti con il maggior numero di vittorie

Al vertice della classifica delle vittorie nella classe regina troviamo Valentino Rossi con 89 successi. La sua supremazia si estende dal 2000 al 2017 e comprende trionfi con margini che vanno da record netti a arrivi al fotofinish. Dietro di lui si colloca Marc Márquez con 73 vittorie e al terzo posto figura la leggenda Giacomo Agostini con 68 vittorie; quest’ultimo spicca per la percentuale di successi in rapporto alle gare disputate, un dato che sottolinea l’eccezionalità della sua epoca.

Classifica dettagliata delle vittorie

La top five delle vittorie nella storia della 500cc/MotoGP comprende inoltre Mick Doohan con 54 successi e Jorge Lorenzo con 47. Queste cifre permettono di leggere diverse generazioni: dalla supremazia tecnica di Agostini alle battaglie più recenti tra Rossi e Márquez, ogni numero racconta uno stile di guida e un periodo storico.

Pole position, titoli e podi: i numeri che contano

La capacità di partire davanti è cruciale: Marc Márquez detiene il maggior numero di pole position con 75, seguito da Mick Doohan (58) e Valentino Rossi (55). Sul fronte titoli, la classifica è guidata da Giacomo Agostini con 8 mondiali, mentre Rossi e Márquez condividono la seconda posizione con 7 ciascuno; per Márquez, la lista dei suoi trionfi include anche il titolo del 2026.

Podio e consistenza

Il conteggio dei podi premia la regolarità: Valentino Rossi è il pilota con più soste al terzo posto del podio, 199 in totale, mentre Marc Márquez ha raggiunto i 126. Altri piloti come Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa superano la soglia dei 100 podi, segno di continuità e competitività nel corso delle loro carriere.

Le vittorie nelle sprint e il dominio dei costruttori

Dal 2026 sono entrate in calendario le gare sprint, che hanno offerto nuove opportunità per incrementare i record: in questa specialità è Jorge Martin a guidare con 18 vittorie di sprint, seguito da Marc Márquez con 17 e Francesco Bagnaia con 13. Le sprint hanno cambiato anche la dinamica dei fine settimana, aumentando il valore strategico delle qualifiche e la visibilità dei piloti emergenti.

Spostando lo sguardo sulle case costruttrici, Honda è la più vincente nella storia della 500cc/MotoGP con 314 successi, davanti a Yamaha (245) e MV Agusta (139). Anche nei campionati costruttori Honda domina con 25 titoli, seguita da MV Agusta (16) e Yamaha (14), una classifica che riflette investimenti tecnici, profondità di organico e continuità di sviluppo nel tempo.

Classifiche costruttori e loro significato

Le cifre dei costruttori non raccontano solo vittorie: indicano anche la capacità di innovare e supportare piloti campioni del mondo. Marchi come Ducati, Suzuki e Gilera compaiono nelle posizioni di rilievo per titoli e successi, segnalando stagioni di picchi prestazionali alternati a periodi di ricostruzione tecnica.

In sintesi, i primati della MotoGP sono il prodotto di talento dei piloti, strategie dei team e evoluzioni tecnologiche dei costruttori. Questa raccolta di record offre una chiave di lettura per comprendere come si è sviluppata la competizione nella classe regina, dai successi individuali ai trionfi delle marche che hanno reso grande questo sport.

Fonti: MotoGP.com, Motorsport Stats.