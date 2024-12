Un’icona che ritorna

La Renault 5 Turbo 3E sta per fare il suo debutto sul mercato, riportando in vita un’icona delle hot-hatch degli anni ’80. Con una scocca in carbonio e una potenza di oltre 500 cavalli, questa vettura promette prestazioni straordinarie, accelerando da 0 a 100 km/h in circa tre secondi. Il CEO di Renault, Luca de Meo, ha mostrato il veicolo per la prima volta in un video, suscitando grande entusiasmo tra gli appassionati di auto.

Design retro-futuristico

Ispirata alla showcar presentata al Salone dell’Auto di Parigi nel 2022, la Renault 5 Turbo 3E è una rivisitazione moderna delle storiche Renault 5 Turbo e Turbo 2. Il design è caratterizzato da linee audaci e dettagli che richiamano il passato, ma con un tocco di modernità. Le piccole luci anteriori e l’enorme estrattore posteriore conferiscono un aspetto aggressivo e sportivo, mentre le prese d’aria laterali, che nascondono la presa di ricarica, aggiungono un elemento futuristico.

Prestazioni elettriche

La Renault 5 Turbo 3E è un’auto completamente elettrica, progettata per offrire un’esperienza di guida unica. Con motori elettrici posizionati nelle ruote posteriori, la vettura offre una trazione posteriore che garantisce un’aderenza eccezionale e una manovrabilità senza pari. La leggerezza della scocca in carbonio, unita alla potenza esplosiva, promette un’esperienza di guida entusiasmante e coinvolgente. Gli ingegneri di Renault stanno lavorando per garantire che ogni aspetto della vettura sia all’altezza delle aspettative degli appassionati di prestazioni.

Un debutto cinematografico

La Renault 5 Turbo 3E ha fatto la sua prima apparizione in un episodio del documentario “Anatomy of a come-back”, disponibile su Prime Video. In questo episodio, Luca de Meo e altri membri del team Renault visitano il Dipartimento Design per scoprire i dettagli della nuova vettura. Questo debutto non solo segna il ritorno di un’auto leggendaria, ma rappresenta anche un passo importante verso il futuro della mobilità elettrica.