Renault Clio: le versioni speciali più iconiche dal 2000 al 2004

La Renault Clio ha sempre saputo conquistare il pubblico con le sue edizioni speciali, ognuna delle quali ha portato innovazioni e stile unici. Dal 2000 al 2004, la Clio ha visto una serie di versioni limitate che hanno reso questa vettura un’icona automobilistica. Scopriamo insieme le caratteristiche e le curiosità di queste edizioni esclusive.

Ogni edizione speciale della Clio è stata pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico diverso, offrendo non solo prestazioni elevate ma anche un design distintivo e accessori esclusivi. Dalle collaborazioni con marchi famosi a versioni dedicate a campioni di rally, la Clio ha saputo distinguersi in un mercato competitivo.

Le edizioni speciali più iconiche

Tra le edizioni speciali più iconiche della Renault Clio, la Limited del 2001 spicca per il suo colore esclusivo, il verde Scarabeo metallizzato, abbinato a cerchi in lega BBS a 10 razze da 15 pollici. Questa versione, basata sulla RS, presentava un interno con sedili e pannelli porta in pelle, e un motore 2.0 litri da 172 CV che raggiungeva una velocità massima di 220 km/h. La Limited era dotata di ABS, airbag anteriori e laterali, climatizzatore e strumentazione con quadranti bianchi.

Nel 2000, la Clio si è fregiata del logo MTVdisponibile in sette colori, tra cui uno esclusivo chiamato “Steppa”. Questa versione includeva una striscia decorativa con disegni astratti e la scritta “MTV” che correva dai parafanghi alle portiere posteriori. All’interno, i rivestimenti di tessuto blu esclusivi e un impianto stereo con lettore CD rendevano questa edizione speciale un vero e proprio gioiello per gli amanti della musica.

La Jean Ragnotti e altre edizioni sportive

Nel 2002, la Renault Clio ha reso omaggio al famoso campione di rally Jean Ragnotti con una versione speciale prodotta in 3.000 esemplari. Questa edizione, disponibile in Spagna come “Clio RS 2.0 16v S” e in Gran Bretagna come “Clio 172 Cup”, presentava un colore unico, il Blu Mondial Metallizzato, e cerchi in lega Speedline “Turini” con pneumatici Continental ContiSport Contact 1. La carreggiata era stata allargata e l’assetto ribassato per migliorare le prestazioni sportive.

Un’altra edizione speciale degna di nota è la Billabong del 2003, realizzata in partnership con il marchio di abbigliamento per surfisti. Prodotta in 33.000 esemplari, questa versione offriva sei colori, tra cui uno esclusivo, il verde limone metallizzato. L’abitacolo sfoggiava sedili anteriori sportivi con tessuto blu oceanic e seduta grigio acquamarina, mentre il volante era in pelle e la plancia aveva un inserto di alluminio.

Le edizioni speciali per il mercato italiano

Nel 1999, la Renault Clio ha introdotto la versione Max in collaborazione con il famoso magazine. Questa edizione, disponibile sia a 3 che a 5 porte, era spinta da un motore 1.4 16v da 98 CV e si distingueva per il logo “Max” sul portellone e sulle fiancate. L’abitacolo offriva sedili sportivi con rivestimento di misto pelle e tessuto, climatizzatore manuale e una strumentazione con fondo bianco.

Sempre nel 1999, la Clio ha lanciato la versione One-O-One dedicata alla Radio 101. Questa edizione, basata sull’allestimento base RT, includeva il logo dell’emittente e una radio con lettore CD. I motori disponibili erano l’1.2 da 60 CV e l’1.4 da 75 CV, offrendo una scelta versatile per i consumatori.

Un’altra edizione speciale interessante è la Vitaminicrealizzata in collaborazione con un sito di musica in formato mp3. Questa versione includeva un’autoradio con lettore mp3 e cerchi in lega modello “Paimpol”. I colori disponibili erano otto, tra cui bianco ghiaccio, blu reale e giallo paglia, offrendo una vasta gamma di opzioni per i clienti.

Le edizioni speciali per il mercato francese

Nel 1999, la Renault Clio ha lanciato la versione Tech Run esclusivamente per il mercato francese. Prodotta in 5.000 esemplari, questa edizione era disponibile con il motore 1.4 16v da 95 CV e offriva 13 colori tra cui scegliere. I cerchi in lega da 14 pollici modello “Painpol” e il logo “Tech Run” sulle modanature laterali erano gli elementi distintivi esterni.

Infine, la versione Bye Bye del 2004 ha segnato la fine della carriera della Clio 2. Venduta sia in versione a 3 che a 5 porte, questa edizione offriva cinque colori, tra cui Blu Majorelle e Grigio Platino. L’abitacolo presentava sedili sportivi, rivestimenti di finto carbonio/grigio argento “Zébulon”, climatizzatore manuale e autoradio con lettore CD.