Poco più di un anno dopo aver annunciato la loro partnership per la Cina, Renault e Geely la stanno trasformando in realtà. Oggi possiamo vedere le linee di un SUV ibrido. Infine, però, la nuova alleanza commercializzerà questo modello in Corea del Sud.

Renault e Geely presentano in anteprima il loro primo SUV ibrido

Questo nuovo veicolo sarà il punto di partenza per un’intera nuova gamma di veicoli. Questi includono motori ibridi e un elevato livello di equipaggiamento digitale. Geely svilupperà questi modelli con l’esperienza di Renault Corea. Tuttavia, il design dovrebbe essere più vicino ai modelli del produttore cinese, mentre il badge sarà un diamante. Nel Paese della calma mattutina, Renault gestirà “la strategia del marchio e lo sviluppo del servizio”, si precisa.

Grazie alle ramificazioni del gruppo Geely, Renault potrà contare anche sulle tecnologie di Lynk&Co. Ciò consentirà di utilizzare le piattaforme del giovane costruttore, che sta lavorando su modelli ibridi. Questo non mette in discussione l’accordo tra il produttore francese e Samsung. D’altra parte, questa nuova joint venture subentra a quella che legava Renault a Dongfeng, che si è conclusa nell’aprile del 2020 a margine del Covid-19.

Geely avvia la produzione di stazioni di ricarica da 600 kW per Zeekr

Geely ha lanciato la sua rete per supportare il marchio Zeekr lo scorso anno. I caricabatterie di prima generazione prodotti dalla consociata VREMT erano già ai vertici del mercato, con una potenza massima di 360 kW. Ecco la seconda generazione di caricabatterie di VREMT. Sono già pronti per essere utilizzati nella rete di ricarica Zeekr, in quanto la produzione è già stata avviata.

Rispetto alla prima generazione, la potenza di ricarica è quasi raddoppiata. Ora raggiunge i 600 kW. Secondo il gruppo cinese, ciò consentirebbe di ricaricare l’equivalente di 300 km di autonomia in soli 5 minuti. Naturalmente, ad oggi, nessun modello è in grado di sfruttare questa potenza. Ma ricordiamo che i modelli Zeekr 001 e 009 adotteranno le nuove batterie Qilin di CATL il prossimo anno.

Si tratta di batterie CTP (Cell to Pack), che vantano, tra gli altri vantaggi, la capacità di caricarsi in 4C. La 001 avrà una lunga autonomia (1.000 km annunciati nel ciclo CLTC), ma probabilmente avrà anche una migliore potenza di ricarica rispetto al modello attuale.