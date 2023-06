La R5 sarà la prima auto elettrica di Renault a offrire una ricarica bidirezionale, con funzioni V2L e V2G. Quest'ultima è stata progettata per aiutare a risparmiare denaro durante la ricarica.

All’inizio della primavera, Renault ha fornito i primi dettagli della sua piattaforma CMF-BEV, ma oggi l’attenzione si concentra sulla ricarica. Renault ha confermato che la city car sarà il primo veicolo elettrico dotato di un caricatore bidirezionale a bordo.

Ciò significa che l’elettricità può fluire in entrambe le direzioni: dalla rete alla batteria, ovviamente, per ricaricare il veicolo, ma anche dall’auto alla rete o alla casa. L’R5 diventa così una riserva e una fonte di energia. Questo caricatore di bordo bidirezionale è abbinato a un nuovo Mobilize Powerbox, un punto di ricarica bidirezionale in corrente alternata con potenze da 7 a 22 kW.

Renault R5 elettrica: come risparmiare sulla ricarica bidirezionale

Il pacchetto tecnico funzionerà con il servizio V2G, V2G per vehicle-to-grid. Mobilize, il marchio del gruppo Renault dedicato alle nuove forme di mobilità, offrirà anche il contratto elettrico associato, fornito dal partner The Mobility House.

Grazie a questo contratto e al V2G, l’idea è quella di ricaricare quando l’elettricità è abbondante e quindi più economica, o di inviare l’energia immagazzinata nella batteria a casa, o ancora di venderla sul mercato dell’energia quando i prezzi dell’elettricità sono alti.

Per evitare spiacevoli sorprese al ritorno al veicolo, un’applicazione per smartphone consentirà di programmare facilmente questa ricarica bidirezionale: basterà dire a che ora si parte e quale livello di carica della batteria si desidera in quel momento, e il servizio si occuperà di tutto.

Grazie a questa gestione dinamica della ricarica, con ricarica/rivendita, Renault promette che il costo della ricarica sarà dimezzato. L’idea di Renault è che ogni secondo chilometro di energia sia “gratuito”!

Oltre al V2G, la R5 offrirà anche il V2L, o vehicle-to-load. Il caricabatterie bidirezionale sarà abbinato a un adattatore che si inserisce nella presa di ricarica del veicolo e ha una presa da 220 V sull’altro lato. In questo modo, quando si è in giro, si può collegare un apparecchio elettrico, come un piccolo barbecue!

Il marchio ha dichiarato che gran parte della gamma R5 avrà la ricarica bidirezionale di serie. Presto sarà disponibile anche su altri modelli Renault, tra cui la Scénic.

