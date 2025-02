Prodrive è un’azienda inglese che agli appassionati di motori fa subito pensare a Subaru dato che questo brand con oltre 40 anni di storia nel mondo delle corse per 18 di questi è stato partner della casa giapponese per la configurazione delle WRC, ora tutto questo know-how è stato evoluto ed impiegato per realizzare una speciale versione stradale, la P25.

Prodrive P25: le caratteristiche tecniche

La P25 essendo un restomod deve partire da un’auto donatrice, in questo caso è una Subaru Impreza GC8 due porte, denudata di tutte le componenti originali a cui è stato eseguito un rinforzo del telaio. I pannelli sono in fibra di carbonio, portiere a parte per relativi motivi di sicurezza, così da renderla leggera.

Sotto il corpo di chiara ispirazione 22B, realizzato da Peter Stevens – creatore delle linee della McLaren F1 – arriva un motore EJ25 con pistoni forgiati, teste lavorate e nuove bielle. La turbina è una Garrett a cui è stato abbinato un sistema Anti-lag come nelle auto da rally vere! Lo scarico è in titanio e porta la firma di Akrapovic.

Questo si traduce in un’auto che è molto superiore alle prestazioni della 22B originale, i cavalli ora sono più di 450 e 600 i Nm di coppia massima. Il cambio è un sequenziale 6 marce a paddle singolo. La trazione è naturalmente integrale.

L’assetto è realizzato da Bilstein ed è completamente regolabile, la rigidità torsionale è fondamentale e quindi si è deciso di dotarla di barre anti-rollio maggiorate.

Prezzo da capogiro

Tutto questo lavoro però bisogna pagarlo, la cifra per acquistare la P25 è di 600.000 euro. Tutti i 25 esemplari prodotti sono andati venduti, d’altronde capiamo ampiamente il perché.

Questo restomod è la perfetta rappresentazione di cosa significhi fondere il passato con il presente per realizzare un prodotto che è già diventato icona. La 22B resta intoccabile ma questo gioiellino si è già fatto voler molto bene.