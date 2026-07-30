Richiamo Evenflo REO: 60.000 seggiolini coinvolti per rischio sicurezza

Evenflo ha avviato il richiamo di quasi 60.000 seggiolini REO convertibili venduti negli Stati Uniti e in Canada a causa di un problema al poggiatesta che potrebbe spostarsi durante un incidente.

Evenflo ha annunciato un richiamo che coinvolge quasi 60.000 seggiolini convertibili REO venduti negli Stati Uniti e 6.223 in Canada. Il problema riguarda il poggiatesta, che potrebbe spostarsi durante un incidente in determinate posizioni di regolazione. Nonostante il richiamo, la maggior parte dei seggiolini può continuare a essere utilizzata con alcune precauzioni.

Il richiamo è stato avviato dopo che test di laboratorio post-produzione hanno rivelato che il poggiatesta potrebbe cambiare posizione durante un incidente in specifiche impostazioni. Anche se il problema non compromette l’integrità strutturale del seggiolino, Evenflo sta sviluppando una soluzione gratuita per rafforzare il meccanismo del poggiatesta.

Quali modelli sono interessati e come riconoscerli

Il richiamo riguarda i seggiolini REO convertibili venduti tra e giugno 2026. I modelli interessati includono Brookline, Lenox, Holden, Nantucket, Danvers e Chelsea. I numeri di modello specifici sono CS260212521, CS260212522, CS260212536, CS260212537, CS260212538 e CS260212539 per gli Stati Uniti, e CS260212521C e CS260212538C per il Canada.

Per verificare se il proprio seggiolino è interessato, i genitori possono controllare il numero di modello sull’etichetta situata sul retro del guscio del seggiolino. Evenflo ha assicurato che i seggiolini possono continuare a essere utilizzati evitando le impostazioni del poggiatesta più alte fino a quando non sarà disponibile la riparazione.

Evenflo consiglia ai genitori di utilizzare solo le posizioni del poggiatesta da 1 a 9 in modalità frontale e da 1 a 10 in modalità posteriore fino a quando non sarà disponibile la riparazione. Per coloro i cui figli hanno già superato queste impostazioni, Evenflo ha creato un team di assistenza dedicato per fornire supporto.

La società sta sviluppando un kit di riparazione gratuito che rafforzerà il meccanismo del poggiatesta per prevenire spostamenti durante un incidente. I proprietari registrati saranno notificati non appena la soluzione sarà disponibile. Evenflo ha anche dichiarato che i clienti che hanno sostenuto costi per risolvere il problema potrebbero essere idonei per un rimborso.

Come contattare Evenflo per assistenza

Per ulteriori informazioni o assistenza, i consumatori possono contattare il team ParentLink di Evenflo al numero 1-800-233-5921 negli Stati Uniti o al 1-800-265-0749 in Canada, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 EST. È anche possibile inviare un’email a parentlink@ per ulteriori dettagli.

Evenflo ha sottolineato che non è necessario restituire i seggiolini interessati e che la riparazione sarà disponibile gratuitamente non appena sarà pronta. Nel frattempo, i genitori sono incoraggiati a seguire le linee guida fornite per garantire la sicurezza dei loro bambini durante i viaggi.