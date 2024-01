Cosa comporta il rifiuto dell’alcol test? Le sanzioni

Rifiuto alcol test, le sanzioni previste per chi non si sottopone al controllo.

L’alcol test è diventato routine sulle strade italiane in particolar modo nelle serate del fine settimana dove vi sono molte persone che escono a far festa alzando il gomito più del dovuto e trovandosi spesso in condizioni non idonee per guidare un’automobile. In questo articolo vediamo cosa comporta in termini di sanzioni il rifiuto di effettuare questo test.

Rifiuto alcol test, le sanzioni

Il rifiuto dell’alcol test per la legge italiana equivale al medesimo trattamento di chi viene fermato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1500 ad un massimo di 6000 euro, in termini di punti, quelli tolti dalla patente sono 10 e la patente viene sospesa per 1 o 2 anni.

Inoltre vi è anche la il ritiro del mezzo se questo è di proprietà del guidatore che si rifiuta di compiere il test, altrimenti se l’auto è intestata ad un’altra persona questa non viene confiscata.

Come si è potuto vedere se non lo si effettua si hanno molti problemi, la cosa migliore da fare per evitare tutto questo, oltre a non bere quando si guida, è quella di sottoporsi al controllo, indipendentemente dalla proprie condizioni di ubriachezza.

Il palloncino dirà lo stato di ebrezza in cui ci si trova e da lì poi gli agenti vedranno la sanzione da comminare ed i punti che saranno eventualmente tolti dalla patente.

Pena più leggera se si è sopra allo 0,5

Per chi ha un tasso che va da 0,5 a 0,8 la pena pecuniaria va da un minimo di 531 a 2.108 euro ed i punti rimossi saranno sempre 10. La patente verrà sospesa per un lasso di tempo che va da 3 a 6 mesi.

Anche in questo caso si avranno dei problemi importanti, avendo a conoscenza cosa può accadere se si guida in stato di ebrezza, quello che raccomandiamo è di non guidare se si ha bevuto e di non bere se in quell’occasione si è la persona che si metterà al volante.