Introduzione ai crash test Latin NCAP

Il Latin NCAP, programma di valutazione della sicurezza dei veicoli per l’America Latina e i Caraibi, ha recentemente pubblicato i risultati dei crash test per il 2024. Questi test sono fondamentali per comprendere la sicurezza dei veicoli commercializzati in mercati emergenti, dove le normative possono differire significativamente rispetto a quelle dei mercati sviluppati. I risultati di quest’anno hanno messo in evidenza una disparità sorprendente nella sicurezza tra diversi modelli dello stesso produttore, in particolare per Renault.

Risultati della Renault Kardian

La Renault Kardian, prodotta in Brasile, ha ottenuto un punteggio di quattro stelle nei crash test. Questo risultato è significativo, considerando che la Kardian è equipaggiata con sei airbag e il controllo elettronico della stabilità (ESC) di serie. I test hanno valutato la vettura in diverse condizioni, tra cui impatti frontali e laterali, e la protezione dei pedoni. Nonostante alcune lacune, come l’instabilità dell’area dei piedi durante l’impatto frontale e una protezione marginale per il torace del conducente, la performance complessiva della Kardian rappresenta un passo avanti rispetto ai modelli precedenti di Renault.

Delusioni per Sandero, Logan e Stepway

In netto contrasto con la Kardian, i modelli Sandero, Logan e Stepway hanno ottenuto un punteggio desolante di zero stelle. Questi veicoli, pur essendo dotati di quattro airbag di serie, mostrano gravi carenze strutturali e tecnologiche. L’abitacolo ha mostrato una significativa intrusione durante gli impatti laterali, aumentando il rischio di lesioni per gli occupanti. Inoltre, la protezione del torace è stata classificata come debole, e l’assenza di tecnologie di assistenza alla guida, come la frenata automatica di emergenza, ha ulteriormente penalizzato il punteggio. Questi risultati sollevano interrogativi sulla disparità di sicurezza tra modelli destinati a mercati diversi.

Le dichiarazioni di Latin NCAP

Alejandro Furas, Segretario Generale di Latin NCAP, ha commentato i risultati, evidenziando l’importanza di estendere i miglioramenti della Kardian a tutti i modelli Renault. Ha affermato: “La performance della Sandero riflette il passato di Renault. La Kardian stabilisce un nuovo standard che dovrebbe essere adottato in tutti i futuri modelli.” Inoltre, Latin NCAP ha esortato i governi a implementare un sistema di etichettatura obbligatoria con valutazioni in stelle, per garantire maggiore trasparenza e migliorare la sicurezza dei veicoli sul mercato.

Conclusioni sui risultati dei crash test

I risultati dei crash test Latin NCAP 2024 evidenziano un quadro complesso per Renault. Mentre la Kardian rappresenta un progresso significativo, i modelli Sandero, Logan e Stepway mostrano una realtà preoccupante in termini di sicurezza. È fondamentale che i produttori di automobili, come Renault, si impegnino a migliorare la sicurezza dei loro veicoli in tutti i mercati, per garantire la protezione degli occupanti e soddisfare gli standard globali.