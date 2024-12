Introduzione al casco jet J2 di Schuberth

In occasione di EICMA 2024, Schuberth ha svelato il suo ultimo modello di casco jet, il J2. Questo casco rappresenta la terza generazione della linea jet dell’azienda, combinando una struttura leggera con un’ottima ventilazione, senza compromettere il comfort e la sicurezza tipici dei caschi da turismo. Grazie all’uso di materiali avanzati, il J2 si propone come una scelta ideale per i motociclisti che cercano prestazioni elevate e un design accattivante.

Caratteristiche tecniche del casco J2

La calotta esterna del casco J2 è realizzata in fibra di vetro rinforzata con fibra di carbonio, un materiale che garantisce un’eccellente resistenza agli urti e una notevole leggerezza. Questo approccio innovativo non solo migliora la sicurezza, ma rende anche il casco più confortevole durante l’uso prolungato. Inoltre, il J2 è dotato di un sistema di comunicazione precablato che include altoparlanti HD, microfono, antenna mesh, antenna radio FM e antenna Bluetooth, permettendo ai motociclisti di rimanere connessi mentre sono in movimento.

Design e funzionalità del casco J2

Oltre alle sue caratteristiche tecniche, il casco jet J2 si distingue per il suo design elegante e funzionale. È equipaggiato con una visiera parasole integrata, che offre una protezione aggiuntiva contro i raggi solari, e una mentoniera rimovibile, che contribuisce a migliorare la protezione dall’aria. Questi elementi non solo aumentano il comfort durante la guida, ma migliorano anche l’esperienza complessiva del motociclista, rendendo il J2 una scelta versatile per diverse condizioni di guida.

Intervista con Carlo Rigon di Alpa Distribution

Carlo Rigon, Direttore Commerciale di Alpa Distribution, ha condiviso la sua visione sul nuovo casco J2: “Siamo entusiasti di presentare il J2 al pubblico di EICMA 2024. Questo casco rappresenta il nostro impegno per l’innovazione e la sicurezza, offrendo ai motociclisti un prodotto che non solo soddisfa le loro esigenze, ma supera le loro aspettative”. Le parole di Rigon evidenziano l’importanza di unire tecnologia e design per creare un casco che possa realmente fare la differenza nella vita quotidiana dei motociclisti.