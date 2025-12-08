Scopri come la prova di reclutamento NASCAR apre le porte al Campionato Europeo di Motorsport

Il reclutamento di piloti per il campionato NASCAR Euro Series rappresenta un’opportunità imperdibile per gli aspiranti corridori. Nei giorni del 4 e 5 dicembre, dieci piloti provenienti da diversi paesi hanno testato le potenti vetture V8 che caratterizzano la serie. Sotto la guida esperta di Jerome Galpin, CEO e Presidente della NASCAR Euro Series, i partecipanti hanno condiviso il volante di quattro fantastiche macchine, tutte in perfette condizioni.

Con le prove concluse, i piloti ora attendono con interesse l’inizio della stagione 2026, che prenderà il via il 18 e 19 aprile al Circuito Ricardo Tormo in Spagna. La prova di reclutamento riprenderà con un secondo appuntamento il 30 gennaio 2026 presso il centro di test della NASCAR Euro Series a Fontenay-le-Comte. Chiunque desideri partecipare può farlo visitando il sito nascar.eu/recruitment.

Un’esperienza indimenticabile per i partecipanti

Le prove sono iniziate il 4 dicembre con la pilota olandese Beitske Visser e l’emergente pilota americano Vinnie Meskelis che hanno condiviso il volante al Circuit de Vendee. La partecipazione di Visser ha attirato l’attenzione dei media, essendo una delle due volte finaliste della W Series. Ha dimostrato la sua abilità al volante adattandosi rapidamente al nuovo ambiente.

Il supporto della sua squadra di sim racing, BS+COMPETITION, ha reso possibile la sua partecipazione alla prova di reclutamento. Questo team tedesco ha già assistito Garrett Lowe nel suo percorso come pilota ibrido con Bremotion, inclusi i suoi primi giri all’interno della NASCAR Euro Series prima del suo successo nella stagione 2025.

Le prime impressioni dei piloti

“Ho davvero apprezzato la mia prima esperienza con una vettura della NASCAR Euro Series! È completamente diversa da ciò a cui sono abituata, ma è stata davvero fantastica. Ha piovuto per tutto il tempo, ma ho amato ogni attimo!” ha scritto Visser sul suo profilo Instagram. Anche Meskelis ha espresso il desiderio di partecipare alla serie nel 2026.

La diversità dei partecipanti e le loro esperienze

Il 5 dicembre si sono alternati altri piloti che hanno avuto l’opportunità di provare le emozionanti auto che hanno reso la NASCAR Euro Series uno dei migliori campionati di turismo in Europa. Tra i partecipanti, un gruppo di tre piloti finlandesi, Rasmus Pentti, Ossi Pohjanharju e Henri Timonen, ha condiviso la loro esperienza. Tutti hanno concordato sul fatto che l’auto è fantastica da guidare, un sentimento condiviso anche da molti altri partecipanti.

Jens Beeusaert, proveniente dal Belgio, ha partecipato alla prova di reclutamento “perché è un’opportunità incredibile per conoscere queste auto e cercare di entrare nel motorsport professionistico”. Sean Canivet, già con esperienza nel motorsport professionale con le auto Funyo, ha sottolineato l’importanza di allargare i propri orizzonti e considerare queste macchine come un modo per migliorare le proprie competenze.

Il parere dei piloti americani

Michael Polasek, pilota americano con un forte background nel sim racing, ha dichiarato: “Questa è la mia prima volta alla guida di un’auto come quella della EuroNASCAR e devo dire che è molto divertente! Si può davvero controllare e sembra un grande go-kart per il modo in cui gestisci freni e acceleratore. È molto impegnativa da guidare al limite, ma mi sto divertendo molto e spero di correre in una delle divisioni l’anno prossimo!”

Matthew Salgado, un altro pilota americano, ha visto la prova di reclutamento come un’opportunità per realizzare il suo sogno di diventare un pilota. Anche Duje Ribaric dalla Croazia ha condiviso una visione simile, dimostrando come la prova di reclutamento dia spazio a piloti di ogni livello di esperienza.

“Non ho alcun background nel motorsport, solo sim racing negli ultimi due anni. Appena ho visto che la NASCAR Euro Series aveva questa prova di reclutamento, ho subito voluto partecipare per avere esperienza in auto reali. Dopo due sessioni, mi sono sentito subito a mio agio! È un’auto molto divertente da guidare e mette in risalto le abilità del pilota. Non mi sono spinto al limite, essendo la mia prima volta, ma adoro questa macchina,” ha affermato Salgado.

